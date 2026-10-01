Les bénéfices ont fondu pour Kaleon, TP ICAP Midcap reste à l'achat

Le groupe spécialisé dans la mise en valeur du patrimoine a enregistré une hausse de 14% de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2026. En revanche, sa rentabilité a été pénalisée par l'augmentation des coûts.

Kaleon a dégagé un résultat net de 368 025 euros au 1er semestre 2026, contre 1,29 MEUR un an plus tôt, soit une baisse de 71,4%. De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 14%, à 12,35 MEUR, porté notamment par la billetterie ( 11%), la restauration ( 39%) et le retail ( 43%).

L'EBITDA avant éléments non récurrents a reculé de 9,2%, à 2,59 MEUR, une baisse due à la hausse des dépenses publicitaires, des coûts de personnel et des charges liées au statut de société cotée. L'EBIT avant éléments non récurrents a quant à lui diminué de 49,1%, à 732 690 EUR.

Le flux de trésorerie opérationnel s'est établi à 2,51 MEUR, contre 2,93 MEUR un an plus tôt.

Pour l'ensemble de l'exercice, Kaleon anticipe une évolution positive de la fréquentation touristique et de ses résultats financiers, alors que sa haute saison intervient principalement durant l'été. Aucun objectif financier chiffré n'est toutefois communiqué.

A la suite de cette publication, TP ICAP Midcap confirme son conseil "achat" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 5,5 EUR. Outre une contraction de la marge liée à des coûts alourdis, le broker pointe aussi un recul des volumes lié à la météo.

Par conséquent, le bureau d'études abaisse son estimation d'EBITDA 2026 à 5,7 MEUR, contre 7,4 MEUR précédemment, mais maintient ses prévisions pour 2027 et 2028, à respectivement 8,3 MEUR et 9 MEUR.

L'analyste considère en effet que les coûts de structure sont désormais largement absorbés et que la pleine contribution des projets lancés en 2026, ainsi que l'allongement de la saison touristique, devraient permettre un retour progressif du levier opérationnel.

Peu avant 10h30, le titre reculait de 1,4% à Paris, autour des 3,8 EUR.