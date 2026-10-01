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Dette : le taux d'emprunt à dix ans de la France poursuit sa hausse et atteint un niveau inédit depuis 2002
information fournie par Boursorama avec Media Services 01/10/2026 à 11:09

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Les investisseurs doutent de plus en plus de la capacité de la France à adopter un budget pour l'année 2027.

( AFP / MIGUEL MEDINA )

( AFP / MIGUEL MEDINA )

La défiance des marchés envers la dette française s'accroit, alors que le taux d'emprunt à échéance dix ans de la France a atteint jeudi 1er octobre son plus haut niveau depuis 2002, alors que le gouvernement doit présenter le budget 2027.

Le rendement des obligations d'État sur le marché obligataire secondaire, où s'échange la dette déjà émise, se hissait à 4,92% à 9h15 (7h15 GMT), contre 4,85% la veille en clôture. Il s'agit d'un sommet depuis juillet 2002, quand il avait dépassé les 5%. Le coût de la dette française dépasse les plus hauts qu'il avait atteint durant la crise financière de 2007-2008.

En comparaison, le taux d'intérêt allemand à dix ans, référence en Europe, atteignait 3,62% . L'écart entre les deux, baptisé le "spread", très surveillé par les marchés, continue donc de se creuser, à 1,31 point de pourcentage, au plus haut depuis 2012.

"Redresser" les finances publiques

Le gouvernement dévoile jeudi son projet de budget pour 2027, affichant sa volonté de "redresser" les finances publiques du pays. "Le réel nous rattrape", a indiqué le Premier ministre Sébastien Lecornu sur X, en évoquant le montant croissant des intérêts à payer.

Or, les investisseurs doutent de plus en plus de la capacité de la France à adopter un texte, alors que la situation politique est bloquée et que le pays affiche un déficit et une dette par rapport au PIB parmi les plus élevés en Europe.

D'autant que "le risque politique français ne se limite plus au Parlement et se projette déjà sur 2027" , à quelques mois de l'élection présidentielle, relève John Plassard, analyste pour Cité Gestion Private Bank.

Budget France

4 commentaires

  • 01 octobre 11:53

    t'inquiètes le FMI va se pointer bientôt!

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