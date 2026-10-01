France/PMI: Ralentissement moins marqué que prévu de l'activité manufacturière en septembre

Usine Renault de Douai
L'activité dans le secteur manufacturier en France a ralenti à en septembre à un rythme moindre qu'initialement estimé, montrent les résultats définitifs de l'enquête PMI S&P Global et HCOB, publiée jeudi.
Le PMI définitif du secteur manufacturier s'est établi à 50,6 en septembre, contre 51,1 en août. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne 50,3 comme indiqué en première estimation.
La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.
L'enquête de S&P Global montre que la production industrielle a augmenté, même si les nouvelles commandes ont diminué pour le cinquième mois consécutif, tandis que les pressions inflationnistes restent une source de préoccupation.
"Malgré une inflation galopante, une intensification de la crise du marché de l'énergie et un durcissement des conditions financières, le secteur manufacturier français a réussi à croître en septembre", souligne Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence.
"Cela témoigne d'une résilience remarquable, même si la baisse des nouvelles commandes, les réductions des stocks et les faibles perspectives soulèvent des questions quant à la pérennité de cette expansion", a-t-il ajouté.
(Rédigé par Sudip Kar-Gupta, version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)
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