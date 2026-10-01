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France/PMI: Ralentissement moins marqué que prévu de l'activité manufacturière en septembre
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 11:07

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Usine Renault de Douai

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L'activité ‌dans le secteur manufacturier en France a ralenti ​à en septembre à un rythme moindre qu'initialement estimé, montrent les résultats définitifs de l'enquête ​PMI S&P Global et HCOB, publiée jeudi.

Le PMI définitif du ​secteur manufacturier s'est établi ⁠à 50,6 en septembre, contre 51,1 en ‌août. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne 50,3 comme indiqué en ​première estimation.

La ‌barre des 50 sépare croissance et contraction ⁠de l'activité.

L'enquête de S&P Global montre que la production industrielle a augmenté, même si les ⁠nouvelles commandes ‌ont diminué pour le cinquième mois ⁠consécutif, tandis que les pressions inflationnistes restent ‌une source de préoccupation.

"Malgré une inflation ⁠galopante, une intensification de la crise du ⁠marché de ‌l'énergie et un durcissement des conditions financières, le ​secteur manufacturier français ‌a réussi à croître en septembre", souligne Joe Hayes, économiste chez ​S&P Global Market Intelligence.

"Cela témoigne d'une résilience remarquable, même si la baisse ⁠des nouvelles commandes, les réductions des stocks et les faibles perspectives soulèvent des questions quant à la pérennité de cette expansion", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta, version française Claude Chendjou, édité ​par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 01 octobre 12:13

    comme dirait Hollande, c'est unze baisse de la hausse !

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