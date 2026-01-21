 Aller au contenu principal
Les bénéfices font bondir les actions des banques régionales
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 18:32

21 janvier - ** Les actions des banques régionales ont surperformé un marché plus large mercredi, les investisseurs ayant réagi positivement aux derniers rapports sur les bénéfices

** Le S&P 500 était en hausse de 0,3% tandis que l'indice S&P 500 des banques régionales .SPLRCBNKS était en hausse de 3,3%; l'indice KBW des banques régionales .KRX a bondi de 3,6% et était en voie de réaliser son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis le mois d'août après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 2 décembre 2024 ** Parmi les entreprises qui ont publié, Citizens Financial CFG.N , en hausse de 6,4% à 63,67 $ après avoir atteint un record intraday de 63,70 $, a annoncé une augmentation des bénéfices au quatrième trimestre, aidée par la reprise des activités sur les marchés de capitaux qui a stimulé les commissions de souscription; le titre était en voie de réaliser son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le 9 avril ** Les actions de FNB Corp ont augmenté d'environ 3 % après que la société ait annoncé des revenus du quatrième trimestre légèrement supérieurs aux attentes, tandis que le bénéfice par action ajusté de 0,47 $ a battu les attentes moyennes de 0,41 $ ** Les actions de Zions Bancorp ont gagné 3,4% après son rapport , ce qui a entraîné de légères augmentations des objectifs de prix d'au moins deux maisons de courtage, avec RBC augmentant son PT de 1 $ à 64 $, JPMorgan augmentant son PT de 67 $ à 68 $ ** Les actions de Truist Financial TFC.N ont augmenté de 2,2 % après la publication d'une hausse des bénéfices au quatrième trimestre , grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts et des commissions provenant de ses activités de banque d'investissement ** Les actions de Old National Bancorp étaient en hausse de 3,2 % à 23,63 $ après la publication de son rapport trimestriel, ce qui a permis à l'action d'atteindre un sommet intrajournalier de 10 mois et demi à 23,96 $ ** Certaines banques plus petites ont également montré de la force avec Dime Community Bancshares DCOM.O en hausse de 13%, en voie de réaliser sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis novembre 2024, et Metropolitan Bank MCB.N en hausse de 10,4% après son rapport, également en voie de réaliser sa plus forte hausse en un jour depuis novembre 2024

