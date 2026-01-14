Les bénéfices et les revenus d'intérêts de Wells Fargo sont inférieurs aux estimations ; les actions chutent

Wells Fargo WFC.N a manqué les estimations des analystes pour le bénéfice et les revenus d'intérêts du quatrième trimestre, ce qui a fait chuter ses actions avant la cloche.

La banque, qui avait réduit à deux reprises ses prévisions de revenus d'intérêts annuels l'année dernière, a déclaré que les revenus d'intérêts nets - la différence entre ce qu'elle gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts - ont augmenté de 4 % à 12,33 milliards de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, mais ont manqué les attentes de 12,46 milliards de dollars.

Wells Fargo prévoit que les revenus d'intérêts s'élèveront à environ 50 milliards de dollars en 2026. Les analystes attendaient en moyenne 50,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'action de la banque, qui avait bondi de 32,7 % en 2025, était en baisse de 1,7 % avant la cloche.

Le bénéfice net de la quatrième banque américaine s'est élevé à 5,36 milliards de dollars, soit 1,62 dollar par action, au cours du trimestre clos le 31 décembre, a-t-elle déclaré mercredi. Ce chiffre est à comparer aux 5,08 milliards de dollars, soit 1,43 dollar par action, enregistrés un an plus tôt.

Les analystes de Wall Street s'attendaient à un bénéfice de 1,67 $, selon les estimations compilées par LSEG.

La banque a enregistré 612 millions de dollars d'indemnités de licenciement au cours du trimestre dans le cadre de ses suppressions d'emplois.

Les résultats viennent couronner une année faste pour la banque américaine, les régulateurs ayant supprimé en juin un plafond d'actifs de 1 950 milliards de dollars, levant ainsi une pénalité liée au scandale des faux comptes de Wells Fargo, ce qui a permis à la banque de se développer et de dépasser pour la première fois la barre des 2 000 milliards de dollars d'actifs l'année dernière.

"Nous avons financé une augmentation significative des investissements dans les infrastructures et la croissance des entreprises en réalisant davantage d'économies... Les preuves d'une croissance accrue sont visibles dans toute l'entreprise", a déclaré le directeur général Charlie Scharf dans un communiqué.

Wells Fargo a également mis fin à sept procédures d'accord l'année dernière, tirant un trait sur ses déboires réglementaires liés à un scandale de faux comptes. Il lui reste encore une ordonnance de consentement datant de 2018.

RÉDUCTIONS D'EMPLOIS

Sous la direction de Charlie Scharf, la banque a rationalisé ses effectifs, s'appuyant sur des réductions de coûts pour financer des initiatives de croissance à long terme.

Charlie Scharf a déclaré le mois dernier que Wells Fargo continuerait à réduire ses effectifs tout en se concentrant sur l'amélioration de son efficacité, ajoutant que l'intelligence artificielle représentait une opportunité majeure de stimuler la productivité.

Wells Fargo a terminé l'année 2025 avec 205 198 employés, contre 210 821 au 30 septembre. Ses effectifs ont diminué chaque trimestre depuis la fin de 2020.