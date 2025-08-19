Les bénéfices du fabricant de fibres-ciment James Hardie sont inférieurs aux estimations en raison de la faiblesse de la demande aux États-Unis

Le fabricant de fibrociment James Hardie JHX.AX a prévu un bénéfice sous-jacent annuel inférieur aux estimations mercredi, alors que les coûts d'emprunt élevés aux États-Unis et les tarifs douaniers freinent l'activité du marché du logement et la demande pour ses produits.

James Hardie prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 1,05 milliard et 1,15 milliard de dollars pour l'exercice 2026, inférieur au consensus de Visible Alpha de 1,23 milliard de dollars. Il a gagné 1,1 milliard de dollars au cours de l'exercice 2025.

"Au cours de l'été, l'activité de construction de logements individuels neufs a été plus faible que prévu et nous avons ajusté nos prévisions pour tenir compte de la baisse de la demande", a déclaré le directeur général Aaron Erter dans un communiqué.

"Les propriétaires reportent les projets de rénovation coûteux tels que le remplacement du revêtement, et l'accessibilité financière reste le principal obstacle à l'amélioration de la construction neuve unifamiliale."

Les ventes de la société en Amérique du Nord, qui représentent près de 75 % de son chiffre d'affaires, ont baissé de 12 % pour atteindre 641,8 millions de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 juin.

En conséquence, le bénéfice net ajustéde la société basée à Dublina chuté à 126,9 millions de dollarsau premier trimestre , contre 177,6 millions de dollars l'année dernière, manquant l'estimation de 158,5 millions de dollars de Visible Alpha.