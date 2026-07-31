Les bénéfices du Cboe s'envolent alors que la forte volatilité stimule l'essor du marché des options

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cboe Global Markets CBOE.Z a annoncé vendredi une forte hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre, grâce à des volumes importants de transactions sur options dans un contexte de forte volatilité des marchés.

Les périodes de turbulences sur les marchés stimulent généralement l’activité de transactions, les investisseurs cherchant à tirer profit des fluctuations de cours, tout en augmentant la demande d’options utilisées pour couvrir les portefeuilles contre le risque.

Cboe, la plus grande Bourse d’options des États-Unis, a profité de la volatilité accrue des marchés, alimentée par le conflit entre les États-Unis et l’Iran et l’évolution du sentiment des investisseurs concernant le secteur de l’intelligence artificielle.

La société a annoncé en début de mois des volumes mensuels et trimestriels records d’options américaines sur l’ensemble de ses Bourses, atteignant un record journalier de 33,4 millions de contrats le 5 juin, jour où les marchés ont fortement chuté.

Cboe détient la licence EXCLUSIVE pour coter des options sur l’indice S&P 500 et propose une gamme de produits actions et dérivés, notamment ceux liés à son indice de volatilité phare, le VIX, largement connu comme le "baromètre de la peur" de Wall Street.

Ces résultats viennent couronner un trimestre solide pour les Bourses américaines, le Nasdaq NDAQ.O , le CME CME.O et l’Intercontinental Exchange ICE.N ayant tous annoncé un bénéfice supérieur aux attentes de Wall Street.

Leurs actions ont toutefois subi la pression des rumeurs concernant l’approbation par la CFTC des contrats à terme perpétuels, que les investisseurs perçoivent comme une menace pour les parts de marché des Bourses en place.

Cboe est la seule valeur parmi les opérateurs boursiers à avoir progressé cette année, avec une hausse de plus de 18 %, grâce à sa part de marché dans le négoce d’options de détail et à une réorganisation de ses effectifs en début d’année.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 373,6 millions de dollars pour le trimestre, soit 3,56 dollars par action, contre 257,8 millions de dollars, soit 2,46 dollars par action, un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires net de sa division de transactions d’options a bondi de 30 % pour atteindre 473,9 millions de dollars, tandis que le volume quotidien moyen total a augmenté de 26 %. Le chiffre d’affaires net total a progressé de 25 % pour atteindre le niveau record de 731,6 millions de dollars.