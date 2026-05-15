Les bénéfices des grandes valeurs européennes devraient connaître leur plus forte hausse depuis fin 2022

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Les grandes valeurs européennes sont en passe d'enregistrer leur plus forte croissance des bénéfices depuis le quatrième trimestre 2022, selon les dernières données publiées jeudi par LSEG I/B/E/S, même si le chiffre d'affaires devrait encore reculer.

Soutenus par des bénéfices exceptionnels dans le secteur de l'énergie et par des performances meilleures que prévu des sociétés financières, les bénéfices des valeurs vedettes européennes devraient désormais avoir progressé de 11,5% en glissement annuel au premier trimestre, en moyenne.

Ces chiffres s'appuient sur les résultats de 265 entreprises de l'indice de référence STOXX 600 .STOXX et sur les estimations du marché pour celles qui n'ont pas encore publié leurs résultats.

* Les valeurs vedettes européennes devraient désormais afficher une baisse de 0,4% de leur chiffre d'affaires au premier trimestre

* Les chiffres d'affaires ont été à la traîne par rapport aux bénéfices au cours de sept des huit derniers trimestres

* Les entreprises ont pris des mesures pour faire face au ralentissement économique de ces dernières années en optimisant leurs coûts afin d’améliorer leurs bénéfices

* Les grands groupes énergétiques européens devraient afficher des bénéfices en hausse de 50,4% par rapport à la même période l'année dernière, grâce à la hausse des prix du pétrole résultant de la guerre au Moyen-Orient

* Avant le déclenchement du conflit, on prévoyait une baisse de 2%

* Le secteur financier européen a également dépassé les attentes, 68% des entreprises affichant des bénéfices supérieurs aux estimations, selon les données I/B/E/S

* Le secteur immobilier, en revanche, est en passe d'enregistrer des bénéfices inférieurs de 23,9% à ceux de l'année dernière

* L'indice STOXX 600 a progressé de 4% depuis le début de l'année, mais reste encore environ 3% en dessous de ses niveaux d'avant-guerre

* Les entreprises norvégiennes et espagnoles de l'indice devraient afficher la plus forte croissance moyenne de leurs bénéfices, avec respectivement 56,3% et 31,5%

* Dans le même temps, les bénéfices des entreprises portugaises et danoises devraient reculer respectivement de 34,3% et 8,5%