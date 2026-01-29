Les bénéfices des entreprises européennes devraient chuter de 3,9 % au quatrième trimestre

Les perspectives de santé des entreprises européennes se sont légèrement améliorées, selon les dernières prévisions publiées jeudi, alors que les tensions commerciales sont reléguées au second plan et que les investisseurs se concentrent sur la faiblesse du dollar et la saison des bénéfices.

Les entreprises européennes devraient annoncer une baisse de 3,9 % de leurs bénéfices au quatrième trimestre 2025, en moyenne, selon les données du LSEG I/B/E/S, ce qui est légèrement mieux que la baisse de 4,2 % attendue par les analystes il y a une semaine.

Les revenus devraient également diminuer, les analystes anticipant une baisse de 3,5 %, inchangée par rapport à l'estimation de la semaine dernière, selon le rapport LSEG.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les projections concernant les résultats des entreprises du STOXX 600 .STOXX n'ont cessé de se détériorer après une année de bouleversements commerciaux depuis l'entrée en fonction du président américain Donald Trump.

Les bénéfices du quatrième trimestre des valeurs sûres européennes devaient progresser de 11,1 % en glissement annuel en février, juste avant que Trump n'annonce son intention de mettre en place un large éventail de droits de douane .

On s'attend maintenant à ce qu'ils enregistrent la pire évolution en glissement annuel des sept derniers trimestres.

CONTEXTE

Cette saison des résultats pourrait montrer comment les entreprises européennes gèrent les perturbations commerciales, avec les dirigeants et les décideurs politiques inquiets que le renforcement de l'euro rende les exportateurs nationaux moins compétitifs.

Les perspectives des entreprises du STOXX 600 contrastent fortement avec celles des entreprises américaines, les bénéfices des entreprises du S&P 500 .SPX devant augmenter de 9,2 %, selon un rapport distinct du LSEG publié vendredi.