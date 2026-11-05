Les bénéfices de Toyota bondissent de 34%, une première hausse en six trimestres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toyota 7203.T a annoncé jeudi sa première hausse de bénéfices en six trimestres, la dépréciation du yen et la forte demande de véhicules hybrides ayant compensé la baisse des ventes en Chine et au Moyen-Orient.

Le résultat d'exploitation du trimestre juillet-septembre a bondi de 34% pour atteindre 1.130 milliards de yens (7,1 milliards de dollars). Ce chiffre est supérieur à la prévision médiane de 992 milliards de yens issue d'un sondage réalisé par LSEG auprès de neuf analystes.

(1 dollar = 158,4300 yens)