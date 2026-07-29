Les bénéfices de Teva Pharm sont inférieurs aux prévisions ; la société demande des précisions sur les droits de douane américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions et d'un commentaire du directeur général aux points 2, 5 à 11)

Le laboratoire pharmaceutique israélien Teva Pharmaceutical Industries TEVA.TA TEVA.N a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre inférieure aux attentes, pénalisée par une baisse du chiffre d'affaires lié aux médicaments génériques.

* La société a déclaré avoir réalisé un bénéfice de 2 centimes par action diluée, hors éléments exceptionnels, au cours du trimestre d'avril à juin, contre 66 centimes par action un an plus tôt.

* Le chiffre d’affaires a légèrement reculé de 1% en dollars pour s’établir à 4,1 milliards de dollars, Teva invoquant la baisse des ventes de médicaments génériques, principalement d’une version générique du Revlimid.

* Les analystes tablaient sur un bénéfice de 27 cents par action hors éléments exceptionnels, pour un chiffre d’affaires de 4,02 milliards de dollars, selon les données de LSEG I/B/E/S.

* Les résultats de Teva incluent des charges liées à l’acquisition, en juin, d’Emalex Biosciences pour plus de 700 millions de dollars.

* Le directeur général Richard Francis a déclaré à Reuters qu’il s’attendait à ce que l’acquisition d’Emalex ait un effet relutif, mais probablement pas avant 2028 au plus tôt — après le lancement probable, l’année prochaine, d’un médicament contre le syndrome de Gilles de La Tourette.

* Teva a légèrement revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026, les portant à 16,5-16,85 milliards de dollars, contre 17,3 milliards en 2025, principalement en raison de la hausse attendue des ventes de ses trois médicaments de marque: Austedo, Ajovy et Uzedy. En raison de l’acquisition d’Emalex, qui réduit le bénéfice par action (BPA) d’environ 66 cents, Teva table désormais sur un BPA ajusté compris entre 1,91 et 2,11 dollars pour 2026, contre 2,93 dollars en 2025.

* M. Francis a déclaré que les médicaments génériques restaient importants pour Teva, et que 14 autres lancements de biosimilaires dans les années à venir devraient stimuler la croissance.

* Il a ajouté que Teva cherchait à obtenir davantage de détails sur le projet du président américain Donald Trump visant à imposer des droits de douane sur les importations de médicaments génériques d’ici deux ans, bien que Teva dispose d’une importante présence industrielle aux États-Unis.

* “Nous devons chercher à comprendre ce que l’administration américaine tente de faire. Nous sommes un acteur majeur de l’écosystème de la santé aux États-Unis, et nous occupons donc une place de choix à la table des négociations”, a déclaré M. Francis.

* Le 14 septembre, Teva passera des ADS négociés à la Bourse de New York (NYSE) à des actions ordinaires.

* Ses actions cotées à la Bourse de New York ont progressé de 8,5% en début de séance.