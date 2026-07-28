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Les bénéfices de S&P Global bondissent ; l'entreprise conclut des accords avec DatacenterHawk et Agusto
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 14:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

S&P Global SPGI.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, ses clients ayant sollicité ses notations, ses indices, ses informations de marché et ses produits d'analyse dans un contexte d'incertitude géopolitique accrue.

La société d'informations financières a également annoncé des accords visant à acquérir le fournisseur de renseignements sur les centres de données datacenterHawk et à prendre une participation majoritaire dans l'agence de notation africaine Agusto & Co., élargissant ainsi ses activités dans les domaines de l'analyse, des infrastructures et des notations de crédit.

Voici quelques détails:

* Le chiffre d’affaires de la société new-yorkaise a progressé de 10 % pour atteindre 4,15 milliards de dollars, tandis que son bénéfice ajusté a augmenté de 23 % à 4,83 dollars par action, grâce à la bonne santé de ses activités de notations, d’indices et d’informations de marché.

* La société a révisé ses perspectives pour 2026 à la suite de la scission de son activité «Mobility» le 1er juillet et table désormais sur un bénéfice par action dilué ajusté compris entre 17,50 et 17,75 dollars et une croissance de son chiffre d’affaires de 5,9 % à 7,9 % pour 2026.

* S&P a finalisé le scission de son activité de données et d’analyse automobiles, « Mobility », le 1er juillet, créant ainsi une société indépendante cotée en bourse, Mobility Global, et renforçant ainsi sa concentration sur ses activités principales: notations, indices, veille de marché et énergie.

* La société est classée dans le secteur plus large des logiciels et des services, car ses activités principales, notamment la fourniture de données financières, l’analyse et les notations de crédit, s’appuient fortement sur des ensembles de données propriétaires et des outils informatiques avancés.

* Par ailleurs, S&P a conclu un accord en vue d’acquérir DataCenterHawk, un fournisseur d’informations sur le marché des centres de données, pour un montant non divulgué, et de prendre une participation majoritaire dans l’agence de notation panafricaine Agusto & Co., étendant ainsi sa présence dans l’analyse des infrastructures numériques et sur les marchés du crédit africains.

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