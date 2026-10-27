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Les bénéfices de Robinhood sont inférieurs aux prévisions en raison du ralentissement des transactions sur les cryptomonnaies
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 22:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 8 et 9, ajout d'un graphique)

par Prakhar Srivastava et Rishab Shaju

Robinhood Markets HOOD.O a manqué les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre mardi, car le ralentissement des échanges de cryptomonnaies et la hausse des dépenses ont éclipsé la forte activité sur les marchés des options et des prédictions.

L'action de la société basée à Menlo Park, en Californie, a chuté de 7% dans les échanges après clôture.

Le chiffre d'affaires de la plateforme de trading lié aux transactions sur les cryptomonnaies a chuté de 55% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 120 millions de dollars.

Les marchés des cryptomonnaies ont été mis sous pression cette année dans un contexte de volatilité accrue et de sorties de capitaux persistantes, les pressions inflationnistes et la hausse des taux d’intérêt rendant les obligations et autres investissements traditionnels plus attractifs que les actifs spéculatifs.

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, a chuté de près de 8% depuis le début de l’année, les tensions géopolitiques et la hausse des prix du pétrole venant aggraver l’incertitude sur les marchés.

LES OPTIONS ET LES CONTRATS LIÉS À DES ÉVÉNEMENTS COMPENSENT LA CHUTE DES CRYPTOMONNAIES

Le chiffre d’affaires global de Robinhood lié aux transactions a progressé d’environ 19% pour atteindre 867 millions de dollars, porté par une multiplication par plus de six du chiffre d’affaires des contrats événementiels et par une hausse de 31% de celui des options.

Toutefois, la croissance du chiffre d’affaires est restée en deçà de celle du nombre de contrats négociés, ce qui suggère que la croissance se concentre de plus en plus sur quelques domaines clés, a déclaré Bill Birmingham, directeur de la recherche chez REX Financial.

"Les marchés de prédiction deviennent un deuxième débouché pour les mêmes traders actifs plutôt qu’un canal d’acquisition de nouveaux clients", a déclaré M. Birmingham, ajoutant qu’une partie du volume pourrait refléter un transfert d’activité existante plutôt qu’une activité supplémentaire.

Shiv Verma, directeur financier de Robinhood ,a toutefoissouligné que les marchés de prédiction constituaient un important moteur de croissance pour l’entreprise.

"Les marchés de prédiction représentent déjà un chiffre d’affaires de près de 500 millions de dollars par an; ils connaissent donc une croissance incroyablement forte, alors qu’ils ont moins de deux ans, puisqu’ils ont été lancés au début de la campagne électorale de 2024", a déclaré M. Verma aux journalistes lors d’une conférence téléphonique.

Il a indiqué que les contrats liés aux événements sportifs et non sportifs connaissaient tous deux une forte croissance, les contrats non sportifs représentant une part plus importante du volume global des transactions.

Les charges d’exploitation de l’entreprise ont augmenté de 16% pour atteindre 739 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, en raison notamment de provisions pour pertes sur créances plus élevées, de dépenses liées à de nouvelles activités telles que Trump Accounts et Rothera, ainsi que d’une intensification des efforts marketing.

Robinhood a enregistré un bénéfice de 51 centimes par action, manquant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 55 centimes par action , selon les estimations compilées par LSEG.

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