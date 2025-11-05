Les bénéfices de Robinhood grimpent en flèche alors que les traders particuliers surfent sur l'élan du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Robinhood Markets HOOD.O a déclaré mercredi que son bénéfice trimestriel avait presque quadruplé, les investisseurs particuliers ayant augmenté les volumes de transactions dans le cadre d'un rallye alimenté par l'IA, et a annoncé le départ à la retraite de son directeur financier de longue date.

Les résultats de la société de courtage en ligne suggèrent que les petits investisseurs ont saisi les opportunités offertes par l'élan des marchés et ont largement écarté les craintes croissantes d'une bulle .

"Nos clients ont tendance à être plus jeunes et à avoir des horizons à long terme. Ils sont naturellement attirés par les valeurs de croissance, mais ils sont également très prudents", a déclaré dans une interview le directeur financier Jason Warnick, qui quittera ses fonctions l'année prochaine.

Le bénéfice de la société basée à Menlo Park, en Californie, a grimpé à 556 millions de dollars, soit 61 cents par action, pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, contre 150 millions de dollars, soit 17 cents par action, un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires lié aux transactions a plus que doublé pour atteindre 730 millions de dollars. Les revenus des actions ont augmenté de 132 %, tandis que les crypto et les options ont grimpé de 300 % et de 50 %, respectivement.

LES TRADERS DE L'ÈRE PANDÉMIQUE QUI NE SONT JAMAIS PARTIS

La montée en puissance de l'engagement des investisseurs individuels, autrefois considérée comme une lubie de l'ère pandémique, est devenue une force dominante qui façonne les marchés.

"Tout au long de l'année, les investisseurs individuels ont toujours considéré les replis du marché comme des occasions de s'exposer davantage. Alors que l'appétit des investisseurs institutionnels s'estompe, la participation des particuliers permet d'amortir les baisses et de ralentir les ventes entraînées par l'élan", indiquait le mois dernier une note de la société d'analyse financière Vanda.

Ce changement a des implications significatives pour les sociétés de courtage telles que Robinhood, un des favoris des jeunes investisseurs désireux de s'exposer aux marchés financiers.

L'entreprise a lancé de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités afin de s'intégrer plus profondément dans la vie financière de ses clients.

En mars, Robinhood a lancé une plateforme de marchés prédictifs en partenariat avec Kalshi. La semaine dernière, elle a également lancé des opérations à terme pour ses clients au Royaume-Uni.

L'élargissement de la gamme de produits a rendu l'abonnement Gold de Robinhood plus attractif, ce qui a entraîné une augmentation de 77 % du nombre d'utilisateurs, qui s'élève désormais à 3,9 millions.

Jason Warnick a également déclaré que le quatrième trimestre de l'entreprise avait démarré sur les chapeaux de roue en octobre, avec des volumes de transactions mensuels records sur les actions, les options, les marchés prévisionnels et les contrats à terme.

La société a rejoint l'indice de référence S&P 500 .SPX en septembre , marquant ainsi une étape importante dans son évolution d'une jeune pousse du trading de l'ère pandémique à un géant de la fintech.

SUCCESSION DU DIRECTEUR FINANCIER

Warnick prendra sa retraite du poste de directeur financier en 2026, a déclaré la société, après plus de sept ans à ce poste.

L'ancien dirigeant d'Amazon quittera ses fonctions au cours du premier trimestre et agira en tant que conseiller stratégique jusqu'au 1er septembre 2026.

L'entreprise a nommé Shiv Verma, un initié de longue date, pour lui succéder.

Dans une interview, Verma a déclaré qu'il était optimiste quant à l'activité de Robinhood sur les marchés prédictifs.

"Il s'agit d'une nouvelle classe d'actifs et nous voulons être à l'avant-garde. C'est l'un des domaines dans lesquels nous investissons massivement", a-t-il déclaré.