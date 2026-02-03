Les bénéfices de PayPal pour 2026 sont inférieurs aux estimations et les résultats du trimestre des fêtes de fin d'année ne sont pas satisfaisants

PayPal PYPL.O a publié une prévision de bénéfice médiocre pour 2026 et a fait état de résultats du quatrième trimestre inférieurs aux attentes de Wall Street mardi, sous la pression d'une baisse des dépenses de détail aux États-Unis et d'une croissance plus lente de son segment de paiement de marque.

Les dépenses de détail ont diminué car les consommateurs prudents, pressés par des taux d'intérêt toujours élevés, des coûts de la vie obstinément élevés et des signes de ralentissement du marché du travail, réduisent leurs achats discrétionnaires et donnent la priorité aux nécessités quotidiennes, un schéma mis en évidence par les grands détaillants et les entreprises de biens de consommation alors que les ménages naviguent dans des budgets plus serrés.

PayPal s'attend à ce que son bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année baisse d'un pourcentage à un chiffre ou augmente légèrement, alors que Wall Street s'attend à une croissance d'environ 8 %, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 8,68 milliards de dollars pour le trimestre des fêtes de fin d'année, ce qui est inférieur à l'estimation de 8,80 milliards de dollars. Le volume total des paiements a augmenté de 6 % à taux de change constant pour atteindre 475,1 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 1,23 $ par action au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, ce qui est également inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 1,28 $.

Les résultats du quatrième trimestre contrastent avec un trimestre de vacances typique pour les sociétés de paiement, les consommateurs dépensant généralement plus librement pour des cadeaux, des voyages et des promotions saisonnières.

PLEINS FEUX SUR LE PAIEMENT DE MARQUE

Le développement de l'activité de PayPal dans le domaine des paiements de marque, qui génère des marges plus importantes, est l'une des priorités du directeur général Alex Chriss, qui vise une "croissance rentable" tout en s'efforçant de rationaliser les coûts liés au traitement des paiements sans marque.

La croissance des paiements de marque en ligne s'est ralentie pour atteindre 1 % au quatrième trimestre, contre 6 % un an plus tôt. La société a déclaré que cette évolution était due à la faiblesse de la vente au détail aux États-Unis, à des vents contraires à l'échelle internationale et à des comparaisons plus difficiles.

Les investisseurs craignent depuis longtemps que l'arrivée de grandes entreprises technologiques telles qu'Apple et Google dans le secteur principal des paiements de PayPal n'érode la part de marché de l'entreprise, malgré son statut de leader historique du marché.

Bien que PayPal affirme continuer à obtenir de bons résultats dans ses produits de base malgré la concurrence croissante, ces inquiétudes ont pesé sur ses actions ces dernières années, les investisseurs surveillant de près les résultats des paiements de marque.

La société a déclaré qu'elle prenait des mesures à court terme pour rétablir l'élan des paiements de marque en ligne.