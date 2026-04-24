Les bénéfices de Norfolk Southern reculent au premier trimestre en raison de la hausse des coûts du carburant et des autres dépenses

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Norfolk Southern NSC.N a annoncé vendredi une baisse de ses bénéfices au premier trimestre, les coûts d'exploitation plus élevés, conjugués à la hausse des prix du carburant, ayant pesé sur les résultats de l'opérateur ferroviaire.

Les prix du carburant ont fortement augmenté à la suite de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, ce qui a accentué la pression sur les marges dans les secteurs à forte intensité énergétique, notamment les transports et la logistique.

En mars, le prix moyen de l'essence aux États-Unis a dépassé les 4 dollars le gallon pour la première fois en plus de trois ans, enregistrant la plus forte hausse mensuelle depuis des décennies.

Le directeur général Mark George a déclaré que la société avait traversé le trimestre, mais a souligné les répercussions d'une « hausse spectaculaire » des prix du carburant en mars, d'un hiver rigoureux et d'un environnement macroéconomique en pleine mutation.

Les opérateurs ferroviaires américains ont vu leurs coûts d'exploitation augmenter, les dépenses de main-d'œuvre et de maintenance restant élevées, les dépenses de sécurité augmentant et les conditions météorologiques extrêmes perturbant les réseaux.

Le chiffre d'affaires d'exploitation ferroviaire pour le premier trimestre est resté stable à 3 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Les volumes de transport ferroviaire ont baissé de 1 % en glissement annuel.

Norfolk, dont le siège se trouve à Atlanta, en Géorgie, a annoncé un bénéfice ajusté de 2,65 dollars par action pour le trimestre, contre 2,69 dollars par action un an plus tôt.

Sur une base ajustée, le ratio d'exploitation de la société, un indicateur clé de l'efficacité, s'est détérioré de 80 points de base pour s'établir à 68,7 %, contre l'année précédente.

Union Pacific UNP.N , qui a signé l'année dernière un accord de 85 milliards de dollars pour racheter Norfolk, a déclaré jeudi qu'elle s'attend à ce qu'une flambée des prix du carburant , déclenchée par le conflit au Moyen-Orient, pèse sur les marges de l'opérateur ferroviaire.