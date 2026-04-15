Les bénéfices de Morgan Stanley dépassent les estimations grâce à un revenu de transactions record et à une dynamisation des opérations

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* Augmentation de 36 % des revenus de la banque d'investissement

* Les revenus de l'activité de trading d'actions atteignent le chiffre record de 5,15 milliards de dollars

* Les activités de gestion de patrimoine affichent un revenu record de 8,5 milliards de dollars

* Les actions augmentent d'environ 5 %

* Le crédit privé est en phase d'apprentissage, selon le directeur général Ted Pick

(Ajout de commentaires du directeur général et des investisseurs, mise à jour des actions) par Utkarsh Shetti et Tatiana Bautzer

Morgan Stanley MS.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre mercredi, alors que la banque d'investissement a bénéficié d'une dynamisation des opérations et a engrangé un revenu record de son activité de trading d'actions, ce qui a fait grimper ses actions de 5 % .

L'intensification des activités de fusion et d'acquisition dans un environnement réglementaire plus favorable et l'extrême volatilité des marchés boursiers déclenchée par les récentes ventes massives de titres technologiques et la guerre en Iran ont soutenu les activités de banque d'investissement et de transactions des grandes banques de Wall Street.

Les revenus de la banque d'investissement de Morgan Stanley ont grimpé de 36 % pour atteindre 2,12 milliards de dollars, grâce à l'augmentation des honoraires de conseil en fusions et acquisitions . Le chiffre d'affaires de l'activité de trading d'actions a également augmenté de 25 % pour atteindre le chiffre record de 5,15 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires de l'activité de transactions de titres à revenu fixe a augmenté de 29 % pour atteindre 3,36 milliards de dollars, principalement en raison de l'augmentation des transactions sur les matières premières due à la volatilité des marchés de l'énergie.

Morgan Stanley a clôturé un trimestre solide pour les grandes banques, ses pairs Goldman Sachs GS.N , JPMorgan

JPM.N , Citigroup C.N et Bank of America BAC.N ayant également fait état d'une augmentation des revenus de la banque d'investissement et du négoce.

Selon les données compilées par Dealogic, le volume des transactions au niveau mondial a déjà atteint 1,38 trillion de dollars au cours du dernier premier trimestre, après une année 2025 presque record au cours de laquelle les fusions et acquisitions ont dépassé les 4,81 trillions de dollars.

Parmi les opérations notables du trimestre, Morgan Stanley a été l'un des conseillers d'Unilever ULVR.L sur le projet de fusion de son activité alimentaire avec McCormick MKC.N qui créera un géant mondial de l'alimentation de 65 milliards de dollars.

LE MARCHÉ DES INTRODUCTIONS EN BOURSE EST TOUCHÉ

Les marchés mondiaux ont fortement fluctué ces dernières semaines, la guerre en Iran ayant fait grimper les prix du pétrole et alimenté les craintes que l'inflation ne se maintienne à un niveau élevé pendant plus longtemps.

La volatilité des différentes classes d'actifs a incité les investisseurs à rééquilibrer leurs portefeuilles et à se couvrir davantage contre les pertes potentielles, une tendance qui stimule généralement l'activité des salles de marché.

Toutefois, la diminution de l'appétit pour le risque a eu un impact sur le marché des introductions en bourse, bien que certaines entreprises, en particulier dans les secteurs de l'industrie et de la défense,continuent de chercher à s'introduire sur le marché.

Sharon Yeshaya, directrice financière de Morgan Stanley, a déclaré à Reuters que les introductions en bourse avaient ralenti au cours du trimestre, ajoutant qu'elle s'attendait à des retards, mais pas à des annulations de transactions. Elle a comparé le moment actuel à la pause dans les introductions en bourse qui s'est produite il y a un an avec la nouvelle politique tarifaire américaine annoncée par l'administration de Donald Trump.

Les revenus de la société ont augmenté de 24 % à 396 millions de dollars pour la souscription d'actions et de 9,6 % à 742 millions de dollars pour la souscription de titres de créance.

La banque fait partie des principaux teneurs de livres pour l'introduction en bourse exceptionnelle de SpaceX, où l'entreprise dirigée par Elon Musk pourrait lever 75 milliards de dollars pour une valorisation potentielle de 1,75 trillion de dollars.

LE CRÉDIT PRIVÉ ARRIVE À MATURITÉ

"Le crédit privé est en train de vivre un moment d'apprentissage, un moment d'adolescence", a déclaré Ted Pick, directeur général de Morgan Stanley, lors de la conférence téléphonique sur les résultats. L'exposition au crédit privé au sein de Morgan Stanley est faible, moins de 1 % du total des actifs sous gestion, "bien moins de 20 milliards de dollars", a ajouté M. Pick.

Avec l'élargissement des écarts, les investisseurs institutionnels ont commencé à s'intéresser aux transactions dans le cadre desquelles les véhicules de crédit privé lèvent des capitaux. "Au cours de la semaine dernière, un certain nombre de grands gestionnaires d'actifs ont souscrit, et nous avons été très heureux d'agir en tant que souscripteur, à certaines émissions de référence", a déclaré le directeur général.

Le géant de Wall Street a limité les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé le mois dernier, après que les investisseurs ont cherché à retirer près de 11 % des actions en circulation, rejoignant ainsi d'autres gestionnaires, les investisseurs s'étant désintéressés de la classe d'actifs .

Le secteur du crédit privé, qui pèse plusieurs billions de dollars, est confronté à une vague de rachats , les investisseurs se méfiant des normes de prêt et de l'exposition excessive au secteur des logiciels menacés par l'IA , ce qui a poussé certaines sociétés à limiter les retraits.

Morgan Stanley, qui se concentre sur ses activités de gestion de patrimoinepour obtenir des rendements plus stables, a déclaré des revenus records de 8,5 milliards de dollars provenant de la division.Les revenus de la gestion d'investissement ont toutefois chuté de 4,2 % pour atteindre 1,54 milliard de dollars.

Le revenu trimestriel total de Morgan Stanley a atteint le chiffre record de 20,6 milliards de dollars au premier trimestre, contre 17,7 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action de 3,43 dollars a dépassé les 3 dollars attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

"Dans l'ensemble, il s'agit d'un bon résultat et je m'attends à ce que les flux de gestion de patrimoine soient importants à l'avenir", a déclaré David Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, qui détient des actions de Morgan Stanley.