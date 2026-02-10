Les bénéfices de McDonald's devraient être soutenus par les ventes aux États-Unis et à l'étranger

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de McDonald's MCD.N sont en hausse de 0,6 % à 327,43 $ avant la publication de ses résultats trimestriels prévue avant l'ouverture des marchés mercredi

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que MCD fasse état d'une augmentation de ~7% de son chiffre d'affaires à 6,84 milliards de dollars, grâce à la croissance des ventes des restaurants américains et internationaux. Le BPA ajusté devrait également augmenter de ~7,6 % à 3,05 $ contre 2,83 $

** Le BPA de MCD a atteint ou dépassé les estimations cinq fois au cours des huit derniers trimestres et les revenus ont atteint ou dépassé les estimations trois fois au cours des huit derniers trimestres

** En septembre, la société a réintroduit ses repas Extra Value et a commencé à travailler avec les franchisés pour standardiser une remise de 15% sur les repas combinés dans tout le pays, contre 10% à 11% actuellement ** Parmi les 39 analystes qui couvrent MCD, la note moyenne est"BUY" et la prévision médiane est de344 $

** MCD est en hausse de 7,1 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 4,5 % pour le Dow Industrials .DJI