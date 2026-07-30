Les bénéfices de Mastercard dépassent les prévisions, grâce à des dépenses stables qui stimulent le volume des transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Comparaison avec les estimations des analystes tout au long du rapport)

Mastercard MA.N a annoncé jeudi un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, soutenu par des volumes de transactions robustes, stimulés par la stabilité des dépenses de consommation.

L'action de la société a progressé de plus de 3% dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Malgré les craintes que les tensions géopolitiques et l’incertitude économique qui en découle ne freinent l’appétit des consommateurs pour les dépenses, ces derniers ont fait preuve de résilience.

Ce comportement stable des consommateurs s’explique par un marché du travail toujours solide et une croissance continue des salaires, tandis que la valeur des transactions a augmenté en raison d’une inflation élevée, provoquée par la flambée des prix du pétrole liée au conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Les ménages à revenus élevés sont à l’origine d’une grande partie des dépenses, car ils continuent à effectuer des achats discrétionnaires tandis que les familles à faibles revenus réduisent leurs budgets.

Le volume brut en dollars de Mastercard – c'est-à-dire la valeur de toutes les transactions traitées sur sa plateforme – a bondi de 8% au deuxième trimestre pour atteindre 2 900 milliards de dollars.

Son bénéfice par action ajusté s’est établi à 5,04 dollars, contre des prévisions de 4,77 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires net a grimpé de 14% pour atteindre 9,3 milliards de dollars, dépassant également les estimations.

UN TRIMESTRE SOLIDE POUR LES RÉSEAUX

Les résultats des réseaux de paiement sont scrutés de près pour y déceler des indices sur la santé de l’économie, compte tenu de leur rôle dans la facilitation d’une part importante des transactions sur leurs réseaux.

En début de semaine, son concurrent Visa a dépassé les prévisions de bénéfices pour le trimestre, porté par les volumes importants générés par la Coupe du monde de la FIFA. American Express AXP.N , dont la clientèle est généralement considérée comme plus aisée, a également dépassé les estimations de bénéfices de Wall Street et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année.

Malgré les perturbations au Moyen-Orient, la Coupe du monde a donné un coup de fouet à court terme à la demande de voyages, les clients aux revenus élevés ayant continué à dépenser pour les voyages et les loisirs.

Les volumes transfrontaliers de Mastercard, un indicateur qui mesure les dépenses effectuées par carte en dehors du pays d’émission, ont grimpé de 12%.

Le chiffre d’affaires de la société dans le segment des services et solutions à valeur ajoutée a augmenté de 20% au cours du deuxième trimestre.

Mastercard s’est appuyée sur cette division pour stimuler une croissance plus forte grâce à des services tels que la détection des fraudes et la cybersécurité, parallèlement à ses offres de données qui fournissent des informations sur les dépenses et des analyses des commerçants. L’entreprise procède actuellement à une réorganisation de sa structure organisationnelle afin de se concentrer davantage sur les opérations liées à la clientèle, tout en explorant, selon certaines informations, des opportunités de cession d’actifs.

Mastercard et Visa intensifient également leurs efforts dans le domaine des paiements basés sur les stablecoins, alors que la clarification réglementaire contribue à généraliser l'adoption des technologies de paiement numérique.