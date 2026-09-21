Les bénéfices de Louis Dreyfus progressent grâce à la bonne tenue des marchés des céréales et des oléagineux

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Louis Dreyfus Company a enregistré une hausse de son résultat opérationnel au premier semestre , grâce à l'augmentation des volumes générés par son activité céréales et oléagineux, a annoncé lundi le négociant mondial en produits agricoles.

* LDC a indiqué que son résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) s'élevait à 1,036 milliard de dollars au cours des six premiers mois de 2026, contre 987 millions de dollars à la même période de l'année précédente.

* Le résultat net du groupe a progressé, passant de 418 millions de dollars à 444 millions de dollars, bien que le résultat avant impôts ait reculé, passant de 533 millions de dollars à 460 millions de dollars en raison d'une hausse des coûts.

* Les volumes expédiés ont augmenté de 2,7 % en glissement annuel, contribuant à la hausse du chiffre d'affaires du groupe, qui est passé de 26,2 milliards de dollars à 26,8 milliards de dollars.

* La hausse des prix, l’expansion en Europe centrale, une nouvelle usine de transformation des oléagineux au Canada et la volatilité des marchés de l’énergie ont contribué à l’amélioration des résultats dans le secteur des céréales et des oléagineux.

* Toutefois, l’activité liée au blé a été affectée par des difficultés d’exécution liées aux conflits au Moyen-Orient et dans la région de la mer Noire, a indiqué LDC.

* Parmi ses concurrents, ADM , ADM.N , Bunge et Global BG.N ont revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année, en partie grâce aux marges élevées générées par la transformation des cultures.

* Société privée, LDC, contrôlée par Margarita Louis-Dreyfus par le biais d’un trust familial, ne publie pas de prévisions financières.

* Les divisions coton et sucre du groupe ont également enregistré de meilleurs résultats d’exploitation au premier semestre, tandis que les divisions café, riz et jus ont vu leurs bénéfices reculer.

* Fin juillet, le groupe a finalisé la vente d’une usine de trituration de soja située dans l’État du Paraná, au Brésil, pour un montant de 130 millions de dollars.

* Un dividende de 229 millions de dollars a été versé aux actionnaires au cours du premier semestre.