Les bénéfices de Lennar diminuent de moitié alors que la hausse des taux hypothécaires pèse sur les acheteurs immobiliers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lennar LEN.N a annoncé mercredi que son bénéfice du troisième trimestre avait été divisé par plus de deux, les taux hypothécaires toujours élevés ayant pesé sur la demande de logements neufs.

L'action du constructeur immobilier basé à Miami, en Floride, a chuté de 3% après la clôture.

* Le bénéfice du troisième trimestre s'est établi à 283,9 millions de dollars, soit 1,19 dollar par action, contre près de 591 millions de dollars l'année dernière, soit 2,29 dollars par action.

* Le directeur général Stuart Miller a déclaré que ces bénéfices trimestriels « inférieurs aux attentes » reflétaient un contexte économique difficile, « qui s'est détérioré » depuis le trimestre dernier.

* À l’instar de ses concurrents, Lennar continue de faire face à une crise prolongée de l’accessibilité au logement, les taux hypothécaires ayant frôlé les 7% au cours du trimestre et l’affaiblissement de la confiance des consommateurs ayant incité les acheteurs à reporter leurs achats immobiliers, ce qui a ralenti la demande sur l’ensemble du marché des logements neufs.

* Au cours du trimestre, le moral des constructeurs immobiliers américains a baissé en juin et en juillet avant de remonter de manière inattendue en août , dans un contexte d’incertitude économique et de coûts de construction élevés, aggravés par la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran.

* « Les taux réagissent alors que l’inflation reste supérieure à l’objectif de la Fed, sous l’effet des tensions géopolitiques et de la hausse des prix du pétrole », a déclaré M. Miller.

* Cette semaine, un sondage Reuters réalisé auprès d’experts immobiliers a montré que les taux hypothécaires américains resteraient plus élevés que prévu initialement et ne baisseraient que modestement au cours des prochains trimestres, ce qui limiterait la hausse des prix de l’immobilier jusqu’à l’année prochaine.

* Lennar prévoit que le prix de vente moyen au cours du prochain trimestre se situera entre 370.000 et 380.000 dollars par logement, contre une estimation des analystes de 383.610 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Pour le trimestre clos le 31 août, le chiffre d'affaires total a reculé de plus de 8% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 8,05 milliards de dollars.