Les bénéfices de la société indienne Jubilant FoodWorks progressent grâce à la reprise de la croissance des ventes de Domino's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations et de l'évolution du cours de l'action à partir du paragraphe 3)

Jubilant FoodWorks JUBI.NS a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à la croissance régulière de son activité Domino's India et à la poursuite de l'expansion de son réseau de magasins, tout en gérant les pressions inflationnistes par des mesures tarifaires.

Le bénéfice de la société a augmenté d'environ 6 % en glissement annuel au cours du trimestre clos le 30 juin, pour atteindre 972,4 millions de roupies (10,19 millions de dollars), contre 917,6 millions de roupies il y a un an.

Après l’annonce de ces résultats, l’action Jubilant a inversé la tendance amorcée par des pertes en début de séance pour afficher une hausse allant jusqu’à 4,11 %.

Les chaînes de restauration rapide constatent une reprise de la demande après un début d’année morose, soutenue par des événements sportifs et des offres promotionnelles, même si la hausse des coûts du carburant, des salaires et des matières premières continue de peser sur les marges.

La société a annoncé un chiffre d’affaires consolidé de 25,7 milliards de roupies pour le trimestre clos le 30 juin, contre 22,61 milliards de roupies il y a un an, tandis que les marges sont restées stables à 19,6 %.

L’exploitant de Domino’s Pizza en Inde avait indiqué le mois dernier que la croissance de son chiffre d’affaires à périmètre constant s’était établie à 2,5 % au cours du trimestre, en amélioration par rapport aux 0,2 % enregistrés au cours des trois mois précédents, tandis que le chiffre d’affaires en valeur isolée avait progressé de 9,2 %.

Les sociétés de courtage avaient toutefois relevé que la croissance des ventes à périmètre constant restait inférieure à la fourchette cible annuelle à long terme de la société, comprise entre 5 % et 7 %. Les analystes s’attendaient globalement à ce que Jubilant FoodWorks annonce une hausse de son bénéfice trimestriel, soutenue par l’amélioration de la demande et la poursuite de l’expansion de son réseau de magasins.

Jubilant a ouvert 58 magasins Domino's au cours du trimestre, portant son réseau Domino's India à 2 513 points de vente, tout en poursuivant son expansion.

Dans une lettre adressée aux actionnaires, le directeur général Sameer Khetarpal a déclaré que la société commençait à récolter les fruits des initiatives lancées au cours de l’année écoulée, avec une dynamique des commandes en hausse chez Domino’s India et la chaîne de poulet frit Popeyes qui continue d’afficher une forte croissance.

La société a indiqué avoir limité l’impact des pressions inflationnistes sur ses marges à environ 20 points de base, contre une baisse attendue de 200 points de base, grâce à des hausses de prix ciblées et à des mesures de productivité.

(1 dollar = 95,4275 roupies indiennes)