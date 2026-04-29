Les bénéfices de la Deutsche Bank dépassent les prévisions malgré l'incertitude économique et la hausse des provisions

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* Révision à la hausse des prévisions de revenus de la banque d'investissement pour 2026

* Les provisions pour pertes de crédit intègrent une marge de sécurité liée aux incertitudes macroéconomiques

* Les revenus du négoce des titres à revenu fixe et des devises ont baissé de 1 %, moins que prévu

(Ajout de détails sur les divisions à partir du paragraphe 7) par Tom Sims et Jörn Poltz

La Deutsche Bank DBKGn.DE a annoncé mercredi son plus gros bénéfice jamais enregistré sous la direction de son directeur général Christian Sewing, malgré des provisions pour risques de crédit plus élevées et des effets de change négatifs.

La banque a également revu à la hausse ses prévisions de revenus pour la banque d'investissement en 2026, s'attendant désormais à des revenus plus élevés plutôt que simplement en légère hausse.

La Deutsche Bank, première banque allemande, a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 1,912 milliard d'euros (2,22 milliards de dollars) au cours du trimestre, contre un bénéfice de 1,775 milliard d'euros un an plus tôt. Ce résultat est supérieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur un bénéfice de 1,768 milliard d'euros.

"Cette performance est d'autant plus remarquable que le contexte géopolitique est de plus en plus incertain depuis le début de l'année, notamment en raison du conflit au Moyen-Orient", a déclaré Christian Sewing dans un message adressé au personnel.

La Deutsche Bank fait partie des nombreuses banques européennes qui publient leurs résultats cette semaine.

Ce trimestre – le premier d'une nouvelle période de trois ans au cours de laquelle la Deutsche Bank s'est engagée à atteindre des objectifs de rentabilité et de réduction des coûts plus ambitieux – intervient alors que la guerre en Iran perturbe l'économie et les marchés, et que les craintes concernant la santé du crédit aux entreprises inquiètent les investisseurs.

Les analystes de Standard & Poor's ont averti la semaine dernière que les risques pour les banques européennes augmentaient, citant une inflation plus élevée, une croissance plus lente, des turbulences sur les marchés et une exposition à des secteurs d'activité vulnérables, notamment celui des produits chimiques.

La Deutsche Bank a enregistré des provisions pour pertes sur créances de 519 millions d'euros, contre 471 millions d'euros il y a un an, un chiffre supérieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 447 millions d'euros.

La banque a indiqué que ces provisions comprenaient une "marge de sécurité" "reflétant les incertitudes macroéconomiques".

La banque d'investissement mondiale est restée la principale source de revenus au cours du trimestre, même si ceux-ci sont restés stables, comme prévu. La faiblesse du dollar a pesé sur les bénéfices de la banque libellés en euros.

Au sein de la banque d'investissement, les revenus du négoce de titres à revenu fixe et de devises, l'une de ses principales activités, ont reculé de 1 %, faisant mieux que les prévisions qui tablaient sur une baisse de 3 %. À titre de comparaison, ces revenus ont progressé de 21 % chez JPMorgan et reculé de 10 % chez Goldman Sachs .

Les revenus issus des services de montage et de conseil ont grimpé de 5 %, un peu en deçà des prévisions qui tablaient sur une hausse de 5,9 %.

Les résultats des deux autres grandes divisions de Deutsche ont été mitigés. Les revenus de la banque de détail ont progressé de 5 %, dépassant légèrement les prévisions qui tablaient sur une hausse de 4,4 %, tandis que la banque d'entreprise a enregistré une baisse de 3 % de ses revenus, contre une prévision des analystes d'environ 0,8 %.

(1 $ = 0,8544 euros)