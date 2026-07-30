Les bénéfices de KKR s'envolent grâce à l'essor des opérations de capital-investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4) par Isla Binnie et Arasu Kannagi Basil

KKR KKR.N a annoncé jeudi un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux attentes du marché, grâce à la hausse des commissions générées par la gestion d’un portefeuille d’actifs en pleine expansion et à une série exceptionnelle de cessions d’actifs.

Ces dernières années, face à la hausse des taux d’intérêt, de nombreuses sociétés de capital-investissement ont eu du mal à maintenir leur modèle traditionnel consistant à racheter des entreprises, à réaliser des économies et à les revendre avec profit.

Mais KKR, qui s’est fait un nom en tant que pionnier des rachats d’entreprises et s’est diversifié dans d’autres domaines, notamment le crédit, a conclu une série de transactions au deuxième trimestre, notamment la vente définitive du fabricant japonais de puces Kokusai Electric et de sa participation dans l’éditeur de logiciels OneStream.

Glenn Schorr, analyste chez Evercore, a déclaré que ces ventes constituaient «une nouvelle preuve de la bifurcation du marché des sponsors entre les grandes et les moyennes capitalisations, les transactions de plus grande envergure se concluant plus facilement».

Les commissions de gestion, que KKR perçoit quelle que soit la performance des investissements, ont bondi de 25,5 % pour atteindre 1,25 milliard de dollars. Cela a contribué à porter le résultat net ajusté global à 1,63 dollar par action, dépassant largement l’estimation de 1,41 dollar issue d’un sondage d’analystes de LSEG.

Les co-PDG Joseph Bae et Scott Nuttall ont déclaré que le deuxième trimestre avait été le plus performant de l’histoire de la société en termes de conversion des investissements en liquidités. « Nous restons confiants dans notre positionnement à long terme », ont-ils ajouté.

Les actions ont légèrement progressé lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse. Elles ont perdu 22 % de leur valeur depuis le début de l’année, à l’instar d’autres gestionnaires d’actifs alternatifs.

Les 34 milliards de dollars de nouveaux capitaux ont été générés par l’activité « actifs réels », qui regroupe les stratégies d’infrastructure de KKR.

Le capital-investissement a attiré 9,56 milliards de dollars, devançant de justesse les flux vers le crédit, qui reste la principale composante de ses 796 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

KKR a levé 9,1 milliards de dollars pour ses stratégies de crédit au cours du trimestre, soit une forte baisse par rapport aux 14,25 milliards de dollars enregistrés il y a un an.

Le revenu net de performance réalisé, qui reflète les bénéfices issus des cessions d’actifs et est également appelé « carried interest », a presque doublé par rapport à l’année précédente pour atteindre 211,9 millions de dollars.

Les rendements bruts des fonds de capital-investissement et de crédit se sont améliorés. Le portefeuille de capital-investissement traditionnel a enregistré un rendement de 4 %, tandis que les indices composites du crédit à effet de levier et du crédit privé ont affiché des rendements de 2 % et 1 % respectivement, après avoir été négatifs au cours des trois mois précédents.

En juin, KKR a conclu un accord pour racheter l’activité nord-américaine d’EDF dans le domaine des énergies renouvelables, EDF.PA , pour 4,2 milliards de dollars, dans le but de tirer parti de la hausse de la demande en électricité liée à l’expansion des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle et à l’électrification de l’économie.