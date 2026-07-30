Les bénéfices de KKR bondissent grâce à la vigueur de ses opérations de fusion-acquisition et à la croissance de ses actifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isla Binnie

La société d’investissement KKR KKR.N a perçu des commissions plus élevées grâce à la gestion d’un portefeuille d’actifs en pleine expansion et a réalisé davantage de cessions d’investissements au deuxième trimestre, a annoncé jeudi cette société basée à New York.

Les commissions liées à la gestion des fonds des clients, que KKR perçoit quelle que soit la performance des investissements, ont bondi de 25,5% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,25 milliard de dollars. Cela a contribué à faire grimper le résultat net ajusté global à 1,63 dollar par action.

Les co-directeurs généraux Joseph Bae et Scott Nuttall ont déclaré que le deuxième trimestre avait été le plus performant de l’histoire de la société en termes de liquidation d’investissements. “Nous restons confiants dans notre positionnement à long terme”, ont-ils ajouté.

Les afflux de capitaux frais, qui se sont élevés à 34 milliards de dollars au cours du trimestre, ont été tirés par l’activité « actifs réels », qui regroupe les stratégies d’infrastructures de KKR.

Le capital-investissement, domaine dans lequel KKR s’est fait un nom en tant que pionnier des rachats d’entreprises, a généré 9,56 milliards de dollars au cours du trimestre, devançant de justesse les flux vers le crédit, qui reste la principale composante de ses 796 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

KKR a finalisé une série d’opérations au cours du deuxième trimestre, notamment la cession définitive du fabricant japonais de puces électroniques Kokusai Electric et de sa participation dans l’éditeur de logiciels OneStream.

Le résultat net réalisé, qui reflète les bénéfices issus des cessions d’actifs et est également appelé « carried interest », a presque doublé par rapport à l’année précédente pour atteindre 211,9 millions de dollars.

Les rendements bruts de ses fonds de capital-investissement et de crédit se sont améliorés au cours du trimestre: le portefeuille de capital-investissement traditionnel a enregistré un rendement de 4%, tandis que les indices composites de ses stratégies de crédit à effet de levier et de crédit privé ont affiché des rendements respectifs de 2% et 1%, après avoir été négatifs au trimestre précédent.

La société a investi 24 milliards de dollars au cours du trimestre et 104 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois.

En juin, KKR a conclu un accord pour racheter l’activité nord-américaine dans les énergies renouvelables de l'énergéticien français EDF, EDF.PA , pour 4,2 milliards de dollars, dans le but de tirer parti de la hausse de la demande en électricité liée à l’expansion des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle et à l’électrification de l’économie.