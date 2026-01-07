Les bénéfices de Jefferies augmentent grâce à la reprise des transactions et à la solidité des souscriptions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jefferies JEF.N a annoncé mercredi un bénéfice en hausse pour le quatrième trimestre, stimulé par un rebond des transactions et une solide souscription, donnant aux investisseurs un premier signal sur la solidité des activités de banque d'investissement de Wall Street.

Les banques de Wall Street ont été soutenues par un rebond de l'activité de fusion, se débarrassant des pressions antérieures liées à la volatilité des marchés provoquée par les tarifs douaniers au printemps et aux reports de transactions liés à la fermeture du gouvernement en octobre.

La confiance retrouvée des entreprises et un environnement réglementaire plus favorable les ont ramenées à la table des négociations, ce qui a permis aux banques de percevoir des honoraires plus élevés pour leurs conseils en matière d'acquisitions et de levées de capitaux.

Le revenu net total de la banque d'investissement a bondi de 20,4 % à 1,19 milliard de dollars par rapport à l'année précédente.

La semaine prochaine, les résultats des principaux concurrents, dont Morgan Stanley MS.N , Goldman Sachs GS.N et JPMorgan Chase JPM.N , donneront une image plus large de l'état d'avancement de la reprise de l'activité de banque d'investissement.

LES TRANSACTIONS FONT LEUR RETOUR

Les revenus mondiaux de la banque d'investissement ont augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente pour atteindre près de 103 milliards de dollars, soit le deuxième montant le plus élevé après 2021, selon les données de Dealogic. Les honoraires de Jefferies se sont classés au septième rang des banques sur la même période.

Les analystes s'attendent à ce que cette dynamique se poursuive au cours de la nouvelle année, car les prévisions de nouvelles baisses de taux d'intérêt et un environnement réglementaire plus accommodant incitent les entreprises à réaliser davantage d'opérations.

"En 2025, nous avons enregistré des revenus nets de 3,8 milliards de dollars pour la banque d'investissement, ce qui représente notre deuxième meilleure année", ont déclaré le directeur général Richard Handler et le président Brian Friedman dans une lettre adressée aux actionnaires.

Les revenus tirés des services de conseil ont augmenté de 6,3 % pour atteindre 634,2 millions de dollars au cours du trimestre, ce qui représente le deuxième meilleur trimestre jamais enregistré.

Jefferies a déclaré que ses revenus de souscription d'actions et de dettes ont augmenté respectivement de 77,7 % et de 25,8 %.

Jefferies a agi en tant que preneur ferme sur plusieurs des introductions en bourse les plus notables de 2025, notamment eToro ETOR.O , Bullish BLSH.N et Figure FIGR.O .

Le chiffre d'affaires de l'activité marchés de capitaux, qui abrite ses bureaux de transactions, a augmenté de 6,2 % pour atteindre 691,9 millions de dollars.

Cependant, Jefferies a déclaré avoir enregistré une perte avant impôt de 30 millions de dollars liée à son investissement dans Point Bonita au cours du trimestre, reflétant les tensions persistantes dans le crédit privé.

"La fraude et la faillite de First Brands ont eu un impact considérable sur Point Bonita, un fonds dont nous sommes le conseiller en investissement", ont déclaré Handler et Friedman.

Sur une base ajustée, le bénéfice net, part du groupe, ordinaires est passé à 213,5 millions de dollars, soit 96 cents par action, au cours des trois mois se terminant le 30 novembre. Ce chiffre est à comparer aux 205,7 millions de dollars, soit 91 cents par action, enregistrés un an plus tôt.