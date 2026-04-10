Les bénéfices de Goldman devraient grimper dans le rapport du premier trimestre, tôt lundi

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10 avril - ** Les actions de Goldman Sachs GS.N sont en hausse à 906,48 $ avant les résultats du premier trimestre attendus avant la cloche d'ouverture lundi, les investisseurs se concentrant sur la banque d'investissement et le négoce pour des signes de force continue

** La banque d'investissement devrait afficher une hausse de 13% en glissement annuel du chiffre d'affaires trimestriel à 16,97 milliards de dollars et un BPA ajusté de 16,49 dollars, contre 14,12 dollars il y a un an, selon LSEG

** Au cours du trimestre précédent, les bénéfices de la société ont dépassé les estimations grâce à des échanges d'actions record et à une augmentation des fusions et acquisitions, le directeur général voyant un environnement "constructif" pour les transactions en 2026

** GS a atteint ou dépassé les estimations de BPA pendant au moins huit trimestres consécutifs et les revenus dans sept des huit derniers trimestres, avec le plus récent manquement au 4ème trimestre 2025

** Sur les 24 analystes qui couvrent GS, la répartition des recommandations est la suivante: 8 "achat fort" ou "achat", 15 "maintien" et 1 "vente"

** L'objectif de prix médian de 950 $ est en baisse par rapport aux 985 $ d'il y a un mois

** Les actions GS sont en hausse de ~3% depuis le début de l'année, contre une baisse de 0,3% pour le Dow Industrials

.DJI . ** L'action s'est récemment négociée à 15,1 fois les bénéfices attendus, ce qui est supérieur à son ratio C/B prospectif moyen sur cinq ans de 11,1, suggérant qu'elle pourrait être surévaluée par rapport à son histoire