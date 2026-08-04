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Les bénéfices de Duke Energy dépassent les prévisions, la hausse de la demande d'électricité compensant l'augmentation des dépenses
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 17:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations issues de la conférence téléphonique post-publication des résultats) par Pranav Mathur

Le groupe d'énergie Duke Energy DUK.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, la hausse de la demande d'électricité et la rentabilisation des investissements dans les infrastructures tarifées ayant compensé l'augmentation des dépenses.

La société, dont le siège se trouve à Charlotte, en Caroline du Nord, a affiché un bénéfice ajusté de 1,43 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation des analystes de 1,30 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Voici plus de détails:

* Les entreprises du secteur de l’énergie font pression pour augmenter les tarifs d’électricité de leurs clients en 2026 afin de contribuer au financement des améliorations d’infrastructures, alors que les réseaux électriques sont mis à rude épreuve par les phénomènes météorologiques extrêmes et la hausse de la demande liée à l’électrification et à l’expansion des centres de données.

* Les services publics réglementés s’appuient sur des procédures de révision tarifaire pour fixer le montant facturé aux clients pour l’électricité.

* La société a indiqué avoir signé des contrats de fourniture d’électricité portant sur 7,8 GW avec des clients exploitant des centres de données, soit une hausse de 0,2 GW par rapport au trimestre précédent.

* Elle a ajouté six turbines à gaz dans le cadre de son accord de partenariat avec GE Vernova, portant le total à 26, afin de soutenir la prochaine phase de développement de la production prévue dans ses plans de ressources.

* Son segment des services publics d’électricité a enregistré un bénéfice trimestriel de 1,27 milliard de dollars, contre 1,19 milliard de dollars il y a un an.

* Ce segment, qui dessert 7,9 millions de clients en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Floride, dans l’Indiana, en Ohio et au Kentucky, dispose d’une capacité de production de 51.000 mégawatts.

* Duke a indiqué lors de sa conférence téléphonique post-résultats que des contrats supplémentaires pourraient ajouter entre 5 et 10 milliards de dollars à son plan d’investissement quinquennal record, en raison des besoins en matière de production et de transport d’électricité.

* Toutefois, les charges d’intérêts ont augmenté de 6,6 % pour atteindre 957 millions de dollars.

* La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice, comprises entre 6,55 et 6,80 dollars par action.

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