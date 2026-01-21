Les bénéfices de Citizens Financial augmentent grâce à la hausse des commissions ; l'action atteint son plus haut niveau historique

La marge nette d'intérêt augmente de 20 points de base, ce qui stimule le revenu net d'intérêts

Les commissions de gestion de patrimoine augmentent de 31 % et celles liées aux marchés des capitaux de 16 %

Les actions de la société atteignent leur plus haut niveau historique

Citizens Financial Group CFG.N a annoncé mercredi une hausse de 32% de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des revenus nets d'intérêts et à la croissance des commissions dans les secteurs de la gestion de patrimoine et des marchés de capitaux.

Les actions de Citizens ont atteint un record historique de 63,70 dollars et ont augmenté de plus de 6 % lors de la dernière séance.

Une série de baisses de taux de la Réserve fédérale et l'apaisement des inquiétudes concernant l'impact des droits de douane ont stimulé l'activité commerciale, encourageant les entreprises à poursuivre leurs plans de refinancement et d'expansion, ce qui a stimulé la demande en matière de souscription et de syndication de prêts.

Le revenu net d'intérêts de Citizens - la différence entre ce que les banques paient aux clients sur les dépôts et ce qu'elles gagnent en intérêts sur les prêts - a augmenté de 9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,54 milliard de dollars. Cette progression est due à une augmentation de 20 points de base de la marge nette d'intérêt.

Les revenus autres que d'intérêts ont augmenté de 8 % pour atteindre 620 millions de dollars, grâce à la bonne performance des activités de gestion de patrimoine et des marchés de capitaux.

Les commissions de gestion de patrimoine ont augmenté de 31 % entre octobre et décembre , tandis que les commissions des marchés de capitaux ont bondi de 16 %, grâce à l'augmentation des commissions de souscription de titres de créance et d'actions et des commissions de syndication de prêts.

Cependant, la fermeture du gouvernement américain en octobre a pesé sur les activités de fusions et acquisitions au cours du trimestre, retardant les approbations réglementaires et bloquant les délais des transactions, ce qui a incité les entreprises à les reporter.

Brian Foran, analyste chez Truist, a déclaré que l'initiative "Reimagine" de la banque devrait augmenter d'environ 2 % le rendement des capitaux propres corporels d'ici 2028, notant que la direction a "une visibilité trimestrielle de chaque chantier Reimagine et de la manière dont les coûts par rapport aux bénéfices sont gérés"

Les revenus commenceront à augmenter au fil du temps, car la banque constate une amélioration de l'expérience client, une réduction de l'attrition et une meilleure utilisation des produits, la direction étant "confiante dans sa capacité à prévoir cela", a ajouté Brian Foran.

La banque basée à Providence, Rhode Island, a déclaré un bénéfice net de 528 millions de dollars, soit 1,13 dollar par action, pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre 401 millions de dollars, soit 83 cents, un an plus tôt.