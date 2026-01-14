Les bénéfices de Citigroup dépassent les estimations grâce à la reprise des transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les frais de banque d'investissement de Citigroup ont augmenté de 35 % pour atteindre 1,29 milliard de dollars

La banque a enregistré une performance record en matière de fusions et acquisitions en 2025

Les actions de Citi ont progressé de 65,8 % en 2025, surpassant les autres banques

La directrice générale Jane Fraser déclare aux employés que "la barre est placée plus haut" et les avertit d'une nouvelle réduction des effectifs

(Mise à jour des actions, ajout d'un message de la directrice générale aux employés mercredi) par Tatiana Bautzer et Prakhar Srivastava

Citigroup C.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mercredi, soutenu par un rebond des transactions et une demande plus forte pour les services aux entreprises.

Les banques de Wall Street ont bénéficié de la reprise des fusions et acquisitions à la fin de l'année dernière. L'activité a rebondi au second semestre après que les annonces de tarifs douaniers ont pesé sur les marchés au premier semestre et que la fermeture du gouvernement américain a retardé les transactions.

La confiance retrouvée des entreprises et un contexte réglementaire plus accommodant ont incité les sociétés à conclure des accords, ce qui a augmenté les revenus de commissions pour les prêteurs qui conseillent les fusions et les augmentations de capital.

Les honoraires de la banque d'investissement de Citigroup ont augmenté de 35 % pour atteindre 1,29 milliard de dollars, contre 951 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus de l'unité bancaire de Citi ont augmenté de 78 % pour atteindre 2,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, et la banque a enregistré des revenus records grâce aux conseils en fusions et acquisitions en 2025.

Les actions de Citi ont gagné 65,8 % en 2025, surpassant largement ses pairs et l'indice qui suit les valeurs bancaires

.BKX . La banque a racheté pour 13,25 milliards de dollars d'actions l'année dernière, et bien que les actions se négocient toujours à un prix inférieur à celui de ses rivales, la banque a réduit l'écart. Les actions de la banque étaient en baisse de 3,9 % en début d'après-midi.

REPRISE DES TRANSACTIONS

Selon les données de Dealogic, les revenus mondiaux de la banque d'investissement du secteur ont augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente pour atteindre près de 103 milliards de dollars, soit le deuxième montant le plus élevé après 2021. Citigroup a perçu les cinquièmes honoraires les plus élevés parmi les banques au cours de la même période.

Les analystes s'attendent à ce que la dynamique des transactions se poursuive au cours de la nouvelle année, grâce à la baisse des taux d'intérêt.

"L'histoire du redressement de Citi se poursuit sous la direction de Jane Fraser, la banque d'investissement et les services de conseil ayant été à l'origine du dépassement des prévisions", a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors. "Citigroup pourrait officiellement se débarrasser de sa réputation de retardataire".

Le conseil d'administration de la banque a approuvé la vente de son unité russe, AO Citibank, à Renaissance Capital le mois dernier, ce qui a entraîné une perte avant impôt d'environ 1,2 milliard de dollars, en grande partie liée aux effets de change.

Le rendement des capitaux propres corporels de Citigroup était de 5,1 % au quatrième trimestre, ce qui est loin de l'objectif de 10 à 11 % fixé pour l'année prochaine. Si l'on exclut la perte subie en Russie, le rendement a été de 7,7 %.

L'année dernière, Citi a achevé la vente d'une participation de 25 % dans son Grupo Financiero Banamex à une société détenue par le milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo et sa famille.

"Nous nous concentrons sur la prochaine étape du processus de sortie (pour Banamex), et nous cherchons activement à vendre d'autres petites participations en vue d'une introduction en bourse", a déclaré Jane Fraser, directrice générale, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

RÉDUCTIONS D'EMPLOIS

Dans un message interne adressé aux employés peu après la publication des résultats, Jane Fraser a déclaré que les derniers résultats, qui comprenaient des revenus records dans toutes les unités, plaçaient la barre plus haut en matière de performance.

Jane Fraser a procédé à une vaste réorganisation et à une réduction des effectifs. La banque devrait supprimer environ 1 000 emplois cette semaine, selon Reuters. Dans le message adressé aux employés, Jane Fraser a déclaré que les outils d'intelligence artificielle et l'automatisation devraient modifier les rôles au sein de la banque: "Cette évolution se traduira par des réductions globales de postes alors que nos effectifs continuent de diminuer."

PROGRÈS EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

Le mois dernier, l'Office of the Comptroller of the Currency a retiré un amendement de 2024 à l'ordonnance de consentement de 2020 de Citi, exigeant qu'elle améliore les contrôles et la qualité des données.

Jane Fraser a souligné que l'action de l'OCC était la preuve que les régulateurs voyaient une "amélioration démontrable" de la sécurité et de la solidité de la banque.

"En fin de compte, c'est aux régulateurs qu'il appartient de fixer le calendrier", a-t-elle ajouté.

L'ordonnance sous-jacente de 2020 exige de la banque qu'elle procède à de nombreux changements opérationnels pour résoudre les problèmes de gestion des données et mettre en œuvre des contrôles pour gérer les risques en cours.

L'approbation des avis marque un progrès dans les efforts déployés depuis longtemps par Jane Fraser pour remédier aux lacunes en matière de risque et de contrôle qui ont pesé sur les bénéfices de la banque.

LE TRADING BRILLE EN 2025

Les marchés sont restés volatils au quatrième trimestre, les investisseurs spéculant sur une bulle potentielle dans les actions de l'intelligence artificielle, sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et sur les tensions géopolitiques.

Les revenus totaux de Citi sur les marchés ont baissé de 1 % au cours du trimestre pour atteindre 4,54 milliards de dollars, sous l'effet des titres à revenu fixe et des actions. Les revenus des marchés ont augmenté de 11 % sur l'ensemble de l'année, par rapport à 2024.

Les fluctuations du marché stimulent souvent les revenus de transactions des banques, car les clients repositionnent leurs portefeuilles. Les revenus des marchés d'actions ont baissé de 1 % au cours du trimestre, en raison de la baisse des actions au comptant.

Les soldes de prime brokerage dans la division des marchés ont bondi de plus de 50 %, a déclaré la société. La croissance rapide du courtage de premier ordre, qui consiste à prêter des liquidités et des titres à des fonds spéculatifs pour financer des transactions importantes, est devenue un moteur de profit pour les grandes banques américaines, intensifiant ainsi la concurrence pour les clients. Jane Fraser a mis l'accent sur les services de premier ordre pour assurer la croissance rapide de ses revenus.

Les revenus nets d'intérêts, c'est-à-dire la différence entre ce qu'une banque gagne sur les prêts et ce qu'elle paie sur les dépôts, ont augmenté de 14 % au quatrième trimestre.

LES BÉNÉFICES DÉPASSENT LES ATTENTES

Sur une base ajustée, Citi a déclaré un bénéfice de 1,81 $ par action au quatrième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,67 $, selon les données compilées par LSEG.

Les revenus de la division de gestion de patrimoine de Citi, un élément clé de la stratégie de croissance de Jane Fraser, ont augmenté de 7 % pour atteindre 2,13 milliards de dollars, grâce à la croissance de Citigold et de la banque privée.

Les dépenses ont augmenté de 6 % au cours du trimestre, en raison de l'augmentation des rémunérations et des avantages sociaux, des charges fiscales, des frais juridiques et de la technologie et de la communication.

Le concurrent JPMorgan Chase JPM.N a battu les estimations pour le bénéfice du quatrième trimestre mardi, tandis que Bank of America BAC.N et Wells Fargo WFC.N ont annoncé des bénéfices trimestriels plus élevés.