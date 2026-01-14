Les bénéfices de Citi dépassent les estimations grâce à la reprise des transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Tatiana Bautzer et Prakhar Srivastava

Citigroup C.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mercredi, soutenu par un rebond des transactions et une demande plus forte pour les services aux entreprises.

Les banques de Wall Street ont bénéficié de la reprise des fusions et acquisitions à la fin de l'année dernière. L'activité a rebondi au second semestre après que les annonces de tarifs douaniers ont pesé sur les marchés au premier semestre et que la fermeture du gouvernement américain a retardé les transactions.

La confiance retrouvée des entreprises et un contexte réglementaire plus accommodant ont incité les sociétés à conclure des accords, augmentant ainsi les revenus des prêteurs qui conseillent les fusions et les augmentations de capital.

Les frais de banque d'investissement de Citigroup ont augmenté de 35 % pour atteindre 1,29 milliard de dollars, contre 951 millions de dollars un an plus tôt.

Les actions de Citigroup ont augmenté de 1,3 % lors des échanges avant-bourse après la publication des résultats.

Le rendement des capitaux propres corporels de Citigroup était de 5,1 % au quatrième trimestre, loin de l'objectif de 10 à 11 % qu'il s'était fixé pour l'année prochaine. Si l'on exclut la perte subie en Russie, le rendement a été de 7,7 %.

Le conseil d'administration de la banque a approuvé la vente de son unité russe, AO Citibank, à Renaissance Capital le mois dernier, ce qui a entraîné une perte avant impôt d'environ 1,2 milliard de dollars, liée en grande partie à la conversion des devises.

"Avec des revenus records et un levier d'exploitation positif pour chacune de nos cinq activités, 2025 a été une année de progrès significatifs, car nous avons démontré que les investissements que nous réalisons sont à l'origine d'une forte croissance du chiffre d'affaires", a déclaré Jane Fraser, directeur général de la banque, dans un communiqué.

Les revenus de la banque d'investissement à l'échelle mondiale ont augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente pour atteindre près de 103 milliards de dollars, soit le deuxième niveau le plus élevé après 2021, selon les données de Dealogic. Citigroup a perçu les cinquièmes honoraires les plus élevés de toutes les banques au cours de la même période.

Les analystes s'attendent à ce que la dynamique des transactions se poursuive au cours de la nouvelle année, aidée par des taux d'intérêt plus bas et un contexte réglementaire plus accommodant.

Le chiffre d'affaires de l'unité bancaire de Citi a augmenté de 78 % pour atteindre 2,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, et la banque a enregistré une performance record en matière de fusions et d'acquisitions en 2025.

LE TRADING BRILLE EN 2025 Les marchés sont restés volatils au quatrième trimestre, les investisseurs spéculant sur une bulle potentielle dans les actions de l'intelligence artificielle, sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et sur les tensions géopolitiques.

Le chiffre d'affaires total de Citi sur les marchés a baissé de 1 % au cours du trimestre pour atteindre 4,54 milliards de dollars, sous l'effet des revenus des produits de taux et des actions. Les revenus des marchés ont augmenté de 11 % sur l'ensemble de l'année, par rapport à 2024.

Les fluctuations du marché stimulent souvent les revenus de transactions des banques, car les clients repositionnent leurs portefeuilles.

Par ailleurs, les revenus nets d'intérêts, c'est-à-dire la différence entre ce qu'une banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts, ont augmenté de 14 % au quatrième trimestre.

Si la baisse des taux d'intérêt peut peser sur les revenus nets d'intérêts, elle peut aussi stimuler la demande des emprunteurs.

Les revenus des marchés d'actions ont baissé de 1 % au cours du trimestre, en raison de la baisse des liquidités sur actions.

Les soldes de prime dans la division des marchés ont bondi de plus de 50 %, a déclaré la société.

La croissance rapide du courtage de premier ordre, qui consiste à prêter des liquidités et des titres à des fonds spéculatifs pour financer des transactions importantes, est devenue un moteur de profit pour les grandes banques américaines, ce qui intensifie la concurrence pour les clients. Fraser a mis l'accent sur les services de premier ordre pour assurer la croissance rapide de ses revenus.

Le chiffre d'affaires de la division de gestion de patrimoine de Citi, un élément clé de la stratégie de croissance de Jane Fraser, a augmenté de 7 % pour atteindre 2,13 milliards de dollars, grâce à la croissance de Citigold et de la banque privée.

Les actions de Citi ont gagné 65,8 % en 2025, surpassant ses pairs et un indice qui suit les valeurs bancaires .BKX par une large marge. La banque a racheté pour 13,25 milliards de dollars d'actions l'année dernière et, bien que les actions se négocient toujours à un prix inférieur à celui de ses rivales, elles ont réduit l'écart.

Les dépenses ont augmenté de 6 % au cours du trimestre, en raison de l'augmentation des rémunérations et des avantages sociaux, des charges fiscales, des frais juridiques et de la technologie et des communications.

Fraser a procédé à une vaste réorganisation et a réduit ses effectifs. La banque devrait supprimer environ 1 000 emplois cette semaine, a déclaré lundi une source au fait du dossier.

Le concurrent JPMorgan Chase JPM.N a battu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre mardi, tandis que Bank of America BAC.N et Wells Fargo WFC.N ont annoncé des bénéfices trimestriels plus élevés.

Le chiffre d'affaires total de Citi a augmenté pour atteindre 19,87 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 19,47 milliards de dollars un an plus tôt.

Les bénéfices ont chuté à 2,47 milliards de dollars, soit 1,19 dollar par action, au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, a déclaré la troisième banque américaine mercredi. Ce chiffre est à comparer aux 2,9 milliards de dollars, soit 1,34 dollar par action, enregistrés un an plus tôt.

Sur une base ajustée, Citi a déclaré un bénéfice de 1,81 $ par action au quatrième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,67 $, selon les données compilées par LSEG.