La Bourse de Paris termine en léger recul, malgré un record en séance

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La Bourse de Paris a fini en léger recul mercredi, après la publication d'indicateurs économiques mitigés aux Etats-Unis, même si le CAC 40 a connu un nouveau record en séance.

L'indice vedette parisien a perdu 0,19% à 8.330,97 points, en recul de 16,23 points. La veille, il avait cédé 0,14%. Il a toutefois atteint dans la matinée un nouveau record en séance, à 8.396,72 points.

Pour les marchés européens, "il s'agit d'un mouvement de correction parfaitement normal et sain" faisant une "pause" après une "tendance haussière toujours intacte" depuis le début de l'année, relève Christine Romar de CMC Markets.

La séance a été pauvre en évènements, mis à part la publication de quelques indicateurs économiques aux Etats-Unis.

Les ventes au détail ont rebondi davantage que prévu en novembre, en hausse de 0,6% sur un mois, pour atteindre 735,9 milliards de dollars, a rapporté le ministère du Commerce. Les analystes s'attendaient à un rythme moins élevé, autour de +0,3%.

L'indice des prix à la production (PPI) pour novembre a lui progressé de 0,2% sur un mois, en accélération par rapport à octobre.

"Ces chiffres suscitent une certaine désillusion" et "dissipent de plus en plus les fantasmes d'une baisse des taux d'intérêt" de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa réunion de janvier, relève Andreas Lipkow, analyste indépendant.

En France, les marchés restent attentifs à la situation politique et budgétaire.

L'Assemblée nationale a rejetée mercredi la motion de censure déposée par La France insoumise contre le gouvernement de Sébastien Lecornu pour protester contre la signature samedi du traité de libre-échange entre l'Union européenne et des pays latino-américains du Mercosur.

La motion a obtenu 256 voix, loin des 288 voix nécessaires, la droite et le PS refusant de s'y associer. Une motion de censure du RN sur le même thème devrait connaître le même sort.

Côté obligataire, le taux d'intérêt français à échéance dix ans a atteint 3,49%, contre 3,52% la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, a atteint 2,81%, contre 2,85%.

Engie solide

Le groupe Engie (+1,45% à 23,74 euros) a remporté en Inde un projet hybride combinant énergie solaire et stockage d'électricité par batteries, le premier dans le pays pour l'énergéticien français, qui affiche de grandes ambitions sur ce marché en pleine expansion pour les énergies renouvelables, a-t-il annoncé mardi.

