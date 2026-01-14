Le domicile d'une journaliste du Washington Post perquisitionné par le FBI

par Andrew Goudsward et Katharine Jackson

Des agents du FBI ont perquisitionné mercredi le domicile d'une journaliste du Washington Post dans le cadre d'une enquête sur la divulgation d'informations gouvernementales secrètes, ont indiqué des responsables, tandis que les défenseurs de la liberté de la presse dénoncent une escalade des attaques à l'encontre des médias.

La procureure générale des Etats-Unis, Pam Bondi, a déclaré mercredi que des agents fédéraux avaient effectué la perquisition à la demande du département de la Défense américain.

La journaliste, Hannah Natanson, a couvert l'action du président américain Donald Trump visant à licencier des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux et à réaffecter les employés restants à la mise en œuvre de son programme.

En décembre, Hannah Natanson a écrit un article sur son expérience personnelle de la couverture de cette affaire, intitulé "Je suis la 'rapporteuse du gouvernement fédéral' du Post. Ça a été brutal". Dans cet article, Hannah Natanson relate le rythme incessant des appels et des messages qu'elle a reçus d'anciens et d'actuels employés fédéraux frustrés par les changements.

Le Washington Post a déclaré sur X que les enquêteurs avaient informé Hannah Natanson qu'elle n'était pas visée par l'enquête. Hannah Natanson n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour commenter.

Le journal américain a rapporté que Hannah Natanson était présente lors de la perquisition de son domicile dans l'Etat de Virginie mercredi. Il a indiqué que cette perquisition était liée à l'affaire Aurelio Perez-Lugones, un spécialiste en technologie pour un sous-traitant du gouvernement américain qui a été inculpé la semaine dernière pour rétention illégale d'informations relatives à la défense nationale.

Selon les procureurs, Aurelio Perez-Lugones aurait fait des captures d'écran de rapports de renseignement classifiés et aurait imprimé ces documents, conformément à une plainte pénale.

DOCUMENTS " SECRETS" AU DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

Selon une déclaration sous serment du FBI, les enquêteurs ont également trouvé des documents portant la mention "secret" dans une boîte repas dans la voiture de Perez-Lugones et dans son sous-sol.

"L'administration Trump ne tolérera pas les fuites illégales d'informations classifiées qui, lorsqu'elles sont rapportées, posent un risque grave pour la sécurité nationale de notre pays", a déclaré Pam Bondi sur X.

Les défenseurs de la liberté de la presse ont déclaré que cette perquisition constituait une escalade dramatique dans les attaques continues de l'administration Trump à l'encontre des médias.

"Les perquisitions dans les salles de rédaction et chez les journalistes sont la marque des régimes illibéraux, et nous devons veiller à ce que ces pratiques ne soient pas normalisées ici", a déclaré Jameel Jaffer, directeur exécutif du Knight First Amendment Institute.

Donald Trump a souvent adopté une approche antagoniste à l'égard des médias et a intenté des actions en justice contre la BBC, le New York Times, le Wall Street Journal et un journal de l'Iowa. Ces quatre médias contestent l'actuel locataire de la Maison blanche devant les tribunaux. D'autres, dont CBS et ABC, ont versé des millions de dollars pour régler des poursuites judiciaires intentées par Donald Trump pour couverture médiatique injuste.

Sous la direction de Jeff Bezos, le Washington Post a fait basculer sa rubrique d'opinion, jusqu'alors de tendance à gauche, vers la droite, tandis que sa couverture de l'actualité reste non partisane. L'année dernière, l'entreprise Amazon.com

AMZN.O , fondée par Jeff Bezos, avait fait don d'un million de dollars à la cérémonie d'investiture de Donald Trump.

(Reportage de Katharine Jackson, Andrew Goudsward et Susan Heavey à Washington et Helen Coster à New York, rédigé par Andy Sullivan ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)