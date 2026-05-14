Les bénéfices de Chicago Atlantic BDC au premier trimestre progressent grâce à la croissance de son portefeuille

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - LIEN.O , la société de développement commercial (BDC) de Chicago Atlantic, a annoncé jeudi une hausse de son revenu au premier trimestre, la croissance de son portefeuille d'investissements ayant stimulé les revenus d'intérêts et de commissions.

Le résultat net des investissements s'est élevé à 10 millions de dollars, soit 44 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 7,6 millions de dollars, soit 34 cents par action, un an plus tôt.

Le revenu total des placements a augmenté, passant de 11,9 millions de dollars à 16,7 millions de dollars, grâce à la hausse des revenus d'intérêts et à une forte augmentation des revenus de commissions.

La valeur liquidative par action est passée de 13,30 dollars au 31 décembre à 13,33 dollars.

Le portefeuille d'investissement de la société a atteint 364 millions de dollars à sa juste valeur, contre 333,3 millions de dollars à la fin de 2025. Les emprunts contractés au titre de sa facilité de crédit renouvelable ont plus que doublé, passant de 25,0 millions de dollars au 31 décembre à 54,5 millions de dollars.

La société a enregistré 1,4 million de dollars de pertes latentes sur son portefeuille, contre une situation pratiquement inchangée un an plus tôt.