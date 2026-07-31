Les bénéfices de Cboe dépassent les prévisions, la forte volatilité stimulant un essor des transactions sur options

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Comparaison avec les estimations, ajout des prévisions au paragraphe 11, ajout des actions)

Cboe Global Markets CBOE.Z a annoncé vendredi une forte hausse de son bénéfice au deuxième trimestre , dépassant les attentes de Wall Street, grâce à des volumes importants de transactions sur options dans un contexte de forte volatilité des marchés.

Les périodes de turbulences sur les marchés stimulent généralement l’activité de transactions, les investisseurs cherchant à tirer profit des fluctuations de cours, tout en augmentant la demande d’options utilisées pour couvrir les portefeuilles contre le risque.

Cboe, la plus grande bourse d’options américaine, a profité de la volatilité accrue des marchés, alimentée par le conflit entre les États-Unis et l’Iran et l’évolution du sentiment des investisseurs concernant le secteur de l’intelligence artificielle.

La société a annoncé en début de mois des volumes mensuels et trimestriels records d’options américaines sur l’ensemble de ses bourses, atteignant un record journalier de 33,4 millions de contrats le 5 juin, jour où les marchés ont fortement chuté.

Cboe détient la licence exclusive pour coter des options sur l’indice S&P 500 et propose une gamme de produits sur actions et de produits dérivés, notamment ceux liés à son indice de volatilité phare, le VIX, largement connu comme le "baromètre de la peur" de Wall Street.

Ces résultats viennent couronner un trimestre solide pour les bourses américaines, le Nasdaq NDAQ.O , le CME CME.O et l’Intercontinental Exchange ICE.N ayant tous annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes de Wall Street.

Leurs actions ont toutefois subi la pression des rumeurs concernant l’approbation par la CFTC des contrats à terme perpétuels, que les investisseurs perçoivent comme une menace pour les parts de marché des bourses en place.

Cboe est la seule valeur parmi les opérateurs boursiers à avoir progressé cette année, avec une hausse de plus de 18 %, grâce à sa part de marché dans le négoce d’options de détail et à une réorganisation de ses effectifs en début d’année.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 3,56 dollars par action, contre 2,46 dollars par action un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur 3,48 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires net de sa division de transactions d’options a bondi de 30 % pour atteindre 473,9 millions de dollars, tandis que le volume quotidien moyen total a augmenté de 26 %. Le chiffre d’affaires net total a progressé de 25 % pour atteindre un niveau record de 731,6 millions de dollars, dépassant également les estimations.

Cboe a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires net organique pour l’ensemble de l’année, tablant désormais sur une croissance en pourcentage comprise entre 15 % et 19 %, contre une fourchette de croissance allant de 10 % à 15 % dans ses prévisions précédentes.

L'action de la société a progressé de 1,2 % lors des échanges avant l'ouverture.