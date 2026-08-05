Les bénéfices de Carlyle bondissent au deuxième trimestre grâce à la hausse des commissions et du nombre de transactions

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La société d'investissement internationale Carlyle CG.O a annoncé mercredi une forte hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à l'augmentation des revenus liés aux commissions et à la comptabilisation de plus-values issues d'opérations réalisées au Japon et aux États-Unis.

Le bénéfice distribuable, qui correspond aux liquidités utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires, s'est établi à 1,07 dollar par action, soit une hausse de 18 % par rapport à l'année dernière.

Le modèle traditionnel du capital-investissement, consistant à acheter et à revendre des entreprises, a été freiné par la hausse des taux d’intérêt ces dernières années, mais les principaux concurrents de Carlyle, KKR KKR.N et Blackstone

BX.N , ont fait état d’une amélioration de leurs rendements grâce à la liquidation de leurs investissements au deuxième trimestre.

Les revenus liés aux commissions, qui constituent une source de revenus stable, ont augmenté de 11 % par rapport à l’année dernière.

Les commissions de conseil en transactions et en gestion de portefeuille, que Carlyle perçoit en organisant des opérations sur les marchés de capitaux pour les sociétés de son portefeuille et d’autres clients, ont plus que doublé par rapport à l’année précédente, atteignant 110,5 millions de dollars.

Parmi les opérations majeures réalisées par Carlyle au cours du trimestre clos en juin figuraient la vente de l’assureur spécialisé Vantage Group, basé aux Bermudes, et celle du fournisseur japonais de produits d’éclairage Iwasaki Electric.

Les revenus nets de performance réalisés ont rebondi après le fléchissement enregistré au trimestre précédent, durant lequel les cessions d’actifs n’avaient pas généré de plus-values pour les actionnaires.

Les entrées de capitaux ont totalisé 16,8 milliards de dollars, soutenues par un engagement de 5 milliards de dollars en faveur de son prochain fonds de rachat américain, dans le cadre d’une opération structurée proposée en mai à ses investisseurs de référence.

Les stratégies de crédit ont attiré 5,8 milliards de dollars et l’activité de marché secondaire d’AlpInvest 4,5 milliards de dollars.

Le total des actifs sous gestion s’est établi à 485 milliards de dollars, soit une hausse de 4 % par rapport à l’année dernière. AlpInvest a progressé de 16 % sur cette période, les actifs de crédit ont augmenté de 4 %, tandis que les actifs de capital-investissement ont reculé de 1 % en raison de cessions.

L'action Carlyle a perdu plus de 14 % de sa valeur boursière depuis le début de l'année, à l'instar d'autres gestionnaires d'actifs alternatifs.