Les bénéfices de C.H. Robinson dépassent les estimations, les réductions de coûts atténuant la faiblesse de la demande, les actions bondissent

Le transitaire mondial C.H. Robinson

CHRW.O a affiché mercredi un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, les mesures de réduction des coûts l'ayant aidé à compenser la faiblesse de la demande de fret, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 12 % dans les échanges d'après-marché.

La société basée dans le Minnesota a rationalisé ses opérations, en se retirant de son activité de transport de surface en Europe et en réduisant ses effectifs, alors qu'elle s'efforce de maîtriser ses coûts et de protéger sa rentabilité dans un contexte de faiblesse persistante des taux de fret de surface et de fret maritime.

Les dépenses d'exploitation de la société ont diminué de 12,6 %, tandis que l'effectif moyen a baissé de 10,8 % au cours du trimestre, par rapport à l'année précédente.

C.H. Robinson a déclaré un bénéfice ajusté de 1,40 $ par action pour le trimestre terminé le 30 septembre, comparativement à l'estimation moyenne des analystes de 1,30 $, selon les données compilées par LSEG.

"Le trimestre est un autre exemple de la capacité de la société à tirer parti de la technologie et à stimuler la croissance malgré les réductions d'effectifs", a déclaré Reed Seay, analyste chez Stephens.

L'unité de services maritimes de la société, qui gère les coûts de fret, optimise les itinéraires d'expédition et supervise la conformité internationale pour les transporteurs, a été touchée par la baisse des prix et des volumes au cours du trimestre, ce qui a entraîné une baisse de 32,5 % de son bénéfice brut ajusté.

"Le fret international a été affecté par les politiques commerciales mondiales, qui ont entraîné une pré-charge, une dislocation des expéditions et une haute saison plus faible que la normale. Combiné à une capacité excédentaire des navires, cela a entraîné une baisse substantielle des tarifs maritimes", a déclaré le directeur général Dave Bozeman.

Toutefois, l'augmentation des volumes dans les services de transport de lots complets et de lots partiels a permis au segment des transports de surface en Amérique du Nord d'afficher une hausse de 1,1 % de son chiffre d'affaires.

"En dépit d'une réduction relativement régulière de la capacité de transport au cours des trois dernières années, les taux spot pour le transport de lots complets continuent de stagner à un niveau plancher en raison de la faiblesse de la demande", a ajouté Dave Bozeman.

Le revenu total de C.H. Robinson a diminué de 10,9 % pour atteindre 4,14 milliards de dollars au troisième trimestre, inférieur aux estimations de 4,23 milliards de dollars.