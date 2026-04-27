Les bénéfices de Brown & Brown bondissent grâce à l'acquisition d'Accession et à la hausse des honoraires et commissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Brown & Brown BRO.N a annoncé lundi une hausse de 28,7 % de son bénéfice au premier trimestre, le courtier en assurance ayant bénéficié d'une augmentation des commissions et des honoraires ainsi que de l'acquisition de son concurrent Accession Risk Management.

Les dépenses en matière d'assurance sont restées solides, les particuliers et les entreprises accordant la priorité à la gestion des risques pour se prémunir contre des menaces telles que les catastrophes climatiques et le piratage informatique.

Voici quelques détails:

* Les commissions et les frais ont bondi de 35,7 % pour atteindre 1,88 milliard de dollars au cours du trimestre, par rapport à l'année précédente.

* La croissance organique du chiffre d'affaires – un indicateur suivi de près par les analystes – est restée stable au cours du trimestre.

* Les revenus d'investissement et autres ont augmenté, passant de 19 millions de dollars l'année précédente à 21 millions de dollars.

* Les courtiers investissent généralement une partie de leurs liquidités dans des fonds monétaires à court terme et des titres de placement à revenu fixe.

* Le bénéfice attribuable à Brown & Brown s'est élevé à 426 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 331 millions de dollars un an plus tôt.

* Brown & Brown, dont le siège se trouve à Daytona Beach, en Floride, a finalisé en août l'acquisition d'Accession pour un montant de près de 10 milliards de dollars .