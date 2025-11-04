Les bénéfices de BP dépassent les attentes, mais aucune nouvelle de la vente de Castrol

Castrol au cœur d'un programme de désinvestissement de 20 milliards de dollars

Bénéfice trimestriel de 2,21 milliards de dollars contre 2,02 milliards de dollars prévus

Le directeur général prévoit que les ventes d'actifs atteindront environ 5 milliards de dollars d'ici 2025

La major pétrolière BP BP.L a annoncé mardi une baisse moins importante que prévu de son bénéfice sous-jacent au troisième trimestre, l'augmentation des marges de raffinage ayant partiellement compensé l'impact de la baisse des prix du brut.

Cependant, BP n'a fourni aucune information sur le processus de vente de son unité de lubrifiants Castrol, la pièce maîtresse de son programme de vente d'actifs de 20 milliards de dollars visant à réduire son endettement.

Après une incursion malheureuse dans les énergies renouvelables sous la direction du précédent directeur général Bernard Looney, BP s'est engagé à accroître sa rentabilité et à réduire ses coûts tout en réorientant ses dépenses vers le pétrole et le gaz.

En août, BP a lancé une étude sur la meilleure façon de développer et de rentabiliser ses actifs de production de pétrole et de gaz. Lorsque le nouveau président Albert Manifold a pris ses fonctions le mois dernier, il a appelé à une refonte plus profonde du portefeuille de BP afin d'accroître la rentabilité.

Reuters a rapporté en mai, en citant des sources , que BP avait donné le coup d'envoi à la vente de Castrol.

LE RYTHME DES RACHATS RESTE STABLE

La société a déclaré avoir réalisé un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, ou bénéfice net ajusté, de 2,21 milliards de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,02 milliards de dollars dans un sondage fourni par la société, et de 2,27 milliards de dollars il y a un an.

Biraj Borkhataria, analyste chez RBC, a attribué le bénéfice supérieur aux activités gazières et d'aval de BP.

Les actions de BP étaient en hausse de 0,8% à 0824 GMT, surperformant un indice plus large de sociétés énergétiques européennes .SXEP , qui était en baisse de 1%.

BP a maintenu le rythme de son programme trimestriel de rachat d'actions à 750 millions de dollars au cours du troisième trimestre.

Le directeur général Murray Auchincloss a déclaré qu'il s'attendait à ce que les accords de vente d'actifs conclus ou annoncés atteignent environ 5 milliards de dollars cette année, aidés par la vente de participations minoritaires dans ses pipelines terrestres américains annoncée lundi.

Les rivaux européens de BP, Shell SHEL.L et TotalEnergies TTEF.PA , ont également affiché des baisses de bénéfices au troisième trimestre, entraînées par la baisse des prix du pétrole, bien que Shell ait dépassé les attentes grâce à de meilleurs résultats commerciaux dans son énorme division gazière et que Total ait bénéficié de marges de raffinage plus élevées.

Les grandes sociétés américaines Exxon XOM.N et Chevron CVX.N ont toutes deux dépassé les estimations pour le troisième trimestre grâce à une augmentation de la production de pétrole et de gaz.

Les prix moyens du pétrole brut Brent LCOc1 ont baissé de 13 % au cours du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente.

DES RÉSULTATS DE RAFFINAGE EN HAUSSE

La division clients et produits de BP, stimulée par des marges de raffinage plus élevées, a enregistré un bénéfice de 1,7 milliard de dollars, dépassant les 381 millions de dollars de l'année dernière, lorsque BP avait connu une panne importante à sa raffinerie américaine de Whiting.

La division clients a enregistré les meilleurs résultats jamais enregistrés au troisième trimestre, a déclaré BP, ajoutant que la disponibilité du raffinage était proche de 97 %, le meilleur trimestre en 20 ans pour le portefeuille actuel.

Le flux de trésorerie opérationnel de BP au cours du trimestre s'est élevé à 7,8 milliards de dollars, soit plus que les 6,8 milliards de dollars de l'année dernière. Comme prévu, la dette nette est restée stable à environ 26 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent.

BP a pour objectif de ramener sa dette nette entre 14 et 18 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année 2027.