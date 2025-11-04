Les bénéfices de BP dépassent les attentes, mais aucune nouvelle concernant la vente de Castrol

Castrol, pièce maîtresse du programme de désinvestissement de 20 milliards de dollars

Bénéfice trimestriel de 2,21 milliards de dollars contre des prévisions de 2,02 milliards de dollars

Toutes les unités dépassent le consensus

La major pétrolière BP BP.L a annoncé mardi une baisse moins importante que prévu de son bénéfice sous-jacent au troisième trimestre, les bonnes performances de toutes les divisions, notamment le raffinage, ayant permis de compenser l'impact de la baisse des prix du pétrole brut.

Cependant, il n'y a pas eu de mise à jour sur le processus de vente très surveillé de son unité de lubrifiants Castrol, la pièce maîtresse de sa campagne de cession d'actifs de 20 milliards de dollars visant à réduire son endettement.

Après une incursion malheureuse dans les énergies renouvelables sous la direction de l'ancien PDG Bernard Looney, BP s'est engagée à accroître sa rentabilité et à réduire ses coûts, tout en réorientant ses dépenses vers le pétrole et le gaz.

En août, BP a lancé une étude sur la meilleure façon de développer et de monétiser ses actifs de production de pétrole et de gaz. Lorsque le nouveau président Albert Manifold a pris ses fonctions le mois dernier, il a appelé à un remaniement plus profond du portefeuille de BP afin d'accroître la rentabilité.

Le directeur général Murray Auchincloss a déclaré que les récentes découvertes, notamment le champ de Bumerangue au large du Brésil, signifiaient que BP avait le potentiel de production de pétrole avec son portefeuille actuel pour le long terme.

« Je ne suis pas sûr d'avoir pu dire cela au cours des 25 dernières années chez BP », a-t-il déclaré.

Reuters a rapporté en mai, citant des sources , que BP avait donné le coup d'envoi de la vente de Castrol, que certains analystes ont évalué à environ la moitié de son objectif de désinvestissement.

« L'intérêt est fort. Nous progressons bien et nous vous tiendrons au courant lorsque nous serons prêts », a déclaré Murray Auchincloss lors d'une conversation téléphonique avec Reuters.

LE RAFFINAGE AMÉLIORE LES RÉSULTATS

BP a déclaré avoir réalisé un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, ou bénéfice net ajusté, de 2,21 milliards de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,02 milliards de dollars dans un sondage fourni par la société, et de 2,27 milliards de dollars il y a un an.

Toutes les principales unités de BP ont dépassé les prévisions du consensus.

La division clients et produits de BP, stimulée par des marges de raffinage plus élevées, a enregistré un bénéfice de 1,7 milliard de dollars, dépassant les 381 millions de dollars de l'année dernière, lorsque BP avait connu une panne importante à sa raffinerie américaine de Whiting.

La division clients a enregistré les meilleurs résultats jamais enregistrés au troisième trimestre, a déclaré BP, ajoutant que la disponibilité du raffinage était proche de 97 %, soit le meilleur trimestre en 20 ans pour le portefeuille actuel.

L'action BP était en hausse de 0,2 à 14 h 50 GMT, surperformant un indice plus large de sociétés énergétiques européennes .SXEP , qui était en baisse de 1,1 %.

BP a maintenu le rythme de son programme trimestriel de rachat d'actions à 750 millions de dollars au cours du troisième trimestre.

PLUS DE CONTRATS D'INFRASTRUCTURE

Murray Auchincloss a déclaré qu'il s'attendait à ce que les accords de vente d'actifs conclus ou annoncés atteignent environ 5 milliards de dollars cette année, aidés par la vente de participations minoritaires dans ses pipelines terrestres américains annoncée lundi.

La directrice financière Kate Thomson a déclaré lors d'une conférence téléphonique qu'elle ne s'attendait pas à d'autres accords importants en matière d'infrastructure, tandis que Murray Auchincloss a indiqué que des discussions étaient en cours concernant une vente potentielle de participations dans les projets Kaskida et Tiber de BP dans le golfe du Mexique.

Les bénéfices du troisième trimestre de ses rivaux Saudi Aramco 2222.SE , Shell SHEL.L et TotalEnergies

TTEF.PA ont tous chuté en raison de la baisse du prix moyen du pétrole brut Brent LCOc1 de 13 % en glissement annuel au cours des trois mois, mais les résultats commerciaux, l'augmentation des marges de raffinage et la hausse de la production ont amorti l'impact de cette baisse.