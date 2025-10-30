Les bénéfices de Blue Owl augmentent grâce aux bonnes performances des plateformes de crédit et d'actifs réels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce aux bonnes performances de ses plateformes de crédit et d'actifs réels.

La plateforme d'actifs immobiliers de Blue Owl comprend une stratégie d'investissement en location nette axée sur les propriétés indépendantes à locataire unique, ainsi qu'une stratégie d'infrastructure numérique centrée sur les centres de données et une activité de crédit immobilier.

Les gestionnaires d'actifs ont affiché de bons résultats ce trimestre, portés par la hausse des marchés et une nouvelle dynamique de collecte de fonds dans les stratégies privées et publiques.

Les bonnes performances du crédit, en particulier, devraient apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant les tensions plus générales du secteur, qui ont fait surface après l'effondrement du fabricant de pièces détachées automobiles First Brands.

Les actifs gérés par Blue Owl ont augmenté de 26 % au troisième trimestre pour atteindre 295,6 milliards de dollars.

"Les nouveaux engagements de capitaux ont atteint 14 milliards de dollars au troisième trimestre et 57 milliards de dollars au cours des douze derniers mois, ce qui témoigne du vif intérêt que suscitent nos stratégies auprès des clients institutionnels, des particuliers et des compagnies d'assurance", ont déclaré Doug Ostrover et Marc Lipschultz, co-directeurs généraux de Blue Owl.

La plateforme de crédit de Blue Owl a vu ses actifs sous gestion augmenter de 18 % pour atteindre 152,1 milliards de dollars. Les prêts directs ont atteint 10,9 milliards de dollars, avec un déploiement net de 2,9 milliards de dollars.

La demande des investisseurs pour le crédit privé s'est maintenue malgré les récentes inquiétudes, les emprunteurs se tournant de plus en plus vers les prêteurs directs pour obtenir des financements flexibles dans un contexte de resserrement des conditions sur les marchés de prêts traditionnels.

Les gestionnaires d'actifs alternatifs investissent dans des actifs non traditionnels tels que le crédit privé, l'immobilier et les infrastructures, à l'intention de clients institutionnels et fortunés à la recherche de rendements plus élevés et d'une diversification au-delà des marchés publics.

Sur une base ajustée, le bénéfice par action lié aux honoraires de Blue Owl a augmenté pour atteindre 24 cents au cours des trois mois se terminant le 30 septembre, contre 22 cents l'année précédente.

Le bénéfice distribuable ajusté s'est élevé à 22 cents par action au cours du trimestre, contre 20 cents au cours de la même période de l'année précédente.

Les analystes s'attendaient en moyenne à 22 cents, selon les estimations compilées par LSEG.

Les actions de Blue Owl étaient en baisse de 0,2 % dans les échanges avant bourse après la publication des résultats.