Les bénéfices de Block augmentent grâce à la résistance des dépenses de consommation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Block XYZ.N a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, la société dirigée par Jack Dorsey ayant été aidée par de fortes tendances en matière de dépenses de consommation.

La société a déclaré un bénéfice net de 462 millions de dollars, soit 74 cents par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 284 millions de dollars, soit 45 cents par action, il y a un an.