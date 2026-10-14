Les bénéfices de BlackRock s'envolent grâce à la bonne tenue des marchés, qui stimule les commissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

BlackRock BLK.N a annoncé mercredi une forte hausse de son bénéfice au troisième trimestre, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde ayant encaissé des commissions plus élevées grâce à la gestion des fonds de ses clients.

L'action de la société a progressé de 3,1 % en pré-ouverture.

Son bénéfice s'est élevé à 1,66 milliard de dollars, soit 10,57 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 1,32 milliard de dollars, soit 8,43 dollars par action, un an plus tôt.

Les actifs sous gestion de BlackRock – qui déterminent une grande partie de ses bénéfices – ont atteint 15 490 milliards de dollars, contre 13 460 milliards un an plus tôt.

L’indice de référence S&P 500, qui se négocie à un niveau proche de ses plus hauts historiques, a poursuivi son ascension régulière au cours du trimestre et les investisseurs continuent de manifester leur volonté d’allouer des actifs à des sociétés d’investissement telles que BlackRock.

Les gestionnaires d’actifs ont dû composer cette année avec un environnement de marché de plus en plus volatil, les changements de politique commerciale et l’impact de la flambée des cours du pétrole due à la guerre en Iran ayant maintenu les investisseurs sur le qui-vive; toutefois, les marchés américains sont restés résilients, soutenus par une remontée inébranlable des valeurs axées sur l’intelligence artificielle.

Même si les marchés sont restés solides, la combinaison d’une flambée des rendements obligataires et de l’anticipation selon laquelle la récente hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale marque le début d’un cycle de resserrement a remis en question la pérennité de cette reprise.

Des rendements plus élevés sur une période prolongée peuvent exercer une pression sur les marchés, les investisseurs réorientant leurs capitaux vers des valeurs refuges afin de s'assurer de meilleurs rendements ajustés au risque.