Les bénéfices de Birkenstock dépassent les estimations grâce à une forte demande de chaussures à prix plein
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 12:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de la directrice générale au paragraphe 4 et des prévisions au paragraphe 10)

Birkenstock BIRK.N a dépassé les prévisions de bénéfices du troisième trimestre jeudi grâce à une forte demande pour ses sabots et ses chaussures à plein prix, et a déclaré qu'elle était bien placée pour gérer l'impact des droits de douane américains de 15 % sur les importations européennes.

Les actions du fabricant allemand de sandales ont bondi de 5 % dans les échanges avant bourse, car elle a également maintenu ses prévisions de marge annuelle malgré un dollar "nettement plus faible".

Les sabots Boston en cuir suédé à bout fermé de Birkenstock, qui se vendent en ligne à 179,95 dollars, ont fait l'objet d'une forte demande de la part d'acheteurs fortunés malgré des augmentations de prix, ce qui a permis d'accroître la marge brute de 100 points de base à 60,5 %.

La société fabrique 95 % de ses chaussures dans ses propres usines en Allemagne et prévoit de gérer les retombées des droits de douane américains par des augmentations de prix, une discipline des coûts et une gestion des stocks, a réaffirmé la directrice générale Oliver Reichert.

Pour compenser l'impact des tarifs douaniers, l'entreprise a augmenté ses prix d'un pourcentage inférieur à 10 % au cours du dernier trimestre.

La demande soutenue et les fortes ventes à prix plein ont également stimulé les performances de concurrents haut de gamme tels que les t-shirts Polo de Ralph Lauren RL.N et les chaussures Hoka de Deckers Outdoor DECK.N .

Les ventes de Birkenstock sur le continent américain ont augmenté de 16 % après prise en compte des fluctuations de change, contre une croissance de 20 % au cours des trois mois précédents.

Le groupe a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 635 millions d'euros (741,49 millions de dollars), par rapport aux attentes de 636,74 millions d'euros, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, elle a gagné 62 euros par action, au-dessus de l'estimation de 60 euros.

Birkenstock a maintenu la croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 dans le haut de sa fourchette de prévision de 15 à 17 %, tandis que ses prévisions de marge d'Ebitda ajusté - une mesure de la rentabilité - sont restées inchangées entre 31,3 % et 31,8 %.

(1 $ = 0,8564 euros)

Valeurs associées

BIRKEN
50,230 USD NYSE +2,28%
DECKERS OUTDOOR
106,440 USD NYSE +2,63%
RALPH LAUREN RG-A
302,240 USD NYSE +0,85%
