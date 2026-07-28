Les bénéfices de Barclays progressent de 17 % grâce à l'essor des actions, mais le cours de l'action recule alors que les coûts devraient augmenter

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* Barclays annonce un rachat d'actions d'un milliard de livres sterling, supérieur aux prévisions

* La banque relève ses prévisions de résultat de 31 milliards à 31,5 milliards de livres sterling

* Revenus de la banque d'investissement au deuxième trimestre: 4 milliards de livres sterling, supérieurs aux prévisions

par Lawrence White

Les bénéfices de Barclays

BARC.L au premier semestre ont progressé de 17 %, un résultat supérieur aux attentes, grâce à des revenus exceptionnels générés par les opérations sur actions sur des marchés volatils, bien que son action ait reculé mardi, signe des attentes élevées des investisseurs vis-à-vis des banques britanniques.

Le bénéfice avant impôts pour la période de janvier à juin, qui s’élève à 6,1 milliards de livres sterling (8.11 milliards de dollars), s’est situé légèrement au-dessus des prévisions d’environ 5,94 milliards de livres sterling, mais l’action Barclays a chuté de près de 5 %, les analystes estimant que ses performances sur les actions étaient en deçà des attentes du marché, stimulées par le trimestre exceptionnel de ses concurrents de Wall Street.

Barclays, dont le cours de l’action a progressé de près de 50 % au cours de l’année écoulée, a également annoncé un nouveau programme de rachat d’actions d’un milliard de livres sterling, supérieur aux prévisions de 831 millions de livres sterling, ainsi que des dividendes d’une valeur de 800 millions de livres sterling, dans le cadre de la restitution de l’excédent de capital aux actionnaires. Les résultats de la banque ont également été ternis par 500 millions de livres sterling de coûts supplémentaires attendus pour le second semestre, qui, selon elle, incluent des mesures de rationalisation.

«Nous prévoyons de consacrer jusqu’à 300 millions de livres sterling à des mesures de réduction des coûts structurels, directement liées à la simplification de l’organisation, telles que les processus de changement de plateforme», a déclaré Anna Cross, directrice financière, aux journalistes lors d’une conférence téléphonique.

LA BANQUE D’INVESTISSEMENT RESTE SOLIDE, MAIS À LA TRAÎNE PAR RAPPORT À WALL STREET

Barclays a également légèrement revu à la hausse ses prévisions de revenus pour l’année, les portant de 31 milliards à 31,5 milliards de livres sterling, et a indiqué être en bonne voie pour atteindre ses objectifs de performance pour 2026.

La banque d’investissement de Barclays, qui la distingue de ses concurrents britanniques axés sur le marché national tels que Lloyds et NatWest, a enregistré un chiffre d’affaires total de 4 milliards de livres sterling au deuxième trimestre de l’année, contre des prévisions des analystes de 3,7 milliards de livres sterling. Les revenus issus des actions ont progressé de 45 % au cours du trimestre par rapport à la même période de l’année dernière, a indiqué Barclays. Cette progression est restée en deçà de celle de ses concurrents de Wall Street, qui ont enregistré une hausse moyenne de 69 % dans ce secteur, soutenus par l’introduction en bourse de SpaceX qui a contribué à dynamiser les bénéfices .

Barclays a également enregistré une progression décevante de 1 % dans le négoce des titres à revenu fixe, son domaine de prédilection, contre une hausse moyenne de 13 % pour les cinq plus grandes banques américaines, selon un calcul de Reuters.

La volatilité des marchés financiers déclenchée par la guerre en Iran a entraîné une frénésie de transactions qui a dopé les revenus des banques, tandis que les opérations de fusion-acquisition et les introductions en bourse de grande envergure ont alimenté les commissions.

LES BANQUES SE PRÉPARENT AUX POLITIQUES DU NOUVEAU DIRIGEANT

Barclays est la première grande banque britannique à publier ses résultats cette semaine, alors que les établissements de crédit du pays observent avec méfiance Andy Burnham, le septième Premier ministre du pays au cours de la dernière décennie.

Après avoir engrangé des bénéfices records ces dernières années, les banques craignaient que ce dirigeant de gauche ne leur impose une hausse d’impôts. Elles ont toutefois reçu un coup de pouce vendredi, lorsque Reuters a rapporté que le gouvernement de Burnham devrait conserver l’approche favorable à la croissance adoptée par le gouvernement précédent en matière de services financiers.

(1 dollar = 0,7519 livre sterling)