Les bénéfices d'Expeditors dépassent les prévisions grâce à une forte demande en matière de fret aérien et de services douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de logistique Expeditors International of Washington EXPD.N a annoncé mardi un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions, soutenu par une hausse des volumes de fret aérien et une forte demande pour ses services de courtage en douane, ce qui a fait grimper son action de 6,3 %.

Des entreprises telles qu'Expeditors ont tiré profit du fait que les importateurs américains se sont tournés vers des plateformes de fret et de courtage en douane pour les aider à s'adapter aux politiques commerciales en constante évolution du président Donald Trump, qui ont fait grimper les coûts de mise en conformité.

Le chiffre d'affaires du segment des services de courtage de la société a bondi de 17 % pour atteindre 1,15 milliard de dollars au cours du premier trimestre. Le service de courtage en douane, son segment le plus important, a contribué à hauteur de 41 % à son chiffre d'affaires global.

Pourtant, le directeur général Daniel Wall a déclaré que la société s'attendait à ce que « l'environnement du fret reste très imprévisible, car les événements mondiaux et les préoccupations macroéconomiques pèsent sur nos clients et notre secteur ».

Expeditors a annoncé un bénéfice trimestriel de 1,71 dollar par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,33 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du fret aérien a progressé de 14 %, soutenu par la hausse des tarifs et la demande accrue des clients du secteur technologique, tandis que celui du fret maritime a chuté de 23 %, pénalisé par la baisse des prix et des volumes, en particulier en Asie.

Le chiffre d'affaires global de la société a augmenté de 4,4 % pour atteindre 2,78 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 2,62 milliards de dollars.