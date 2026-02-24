 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les bénéfices d'Etihad Airways grimpent de près de 50 % grâce à l'expansion de sa flotte et de son réseau qui soutient une forte demande
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 09:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Federico Maccioni

Etihad Airways a enregistré un bond de près de 50% de son bénéfice net à 698 millions de dollars l'an dernier, a annoncé le transporteur mardi, l'augmentation des capacités ayant soutenu la forte demande sur tous les marchés et augmenté son coefficient de remplissage.

"Nous avons beaucoup investi dans notre produit, dans la satisfaction de nos clients. Nous nous sommes beaucoup développés, en ajoutant de la capacité, n'est-ce pas?... Je dirais donc que c'est une combinaison d'efforts", a déclaré le directeur général Antonoaldo Neves à Reuters.

La compagnie aérienne d'Abu Dhabi a déclaré que le nombre de passagers a augmenté de 21% pour atteindre 22,4 millions en 2025, la flotte s'étendant à 127 avions après que 29 nouveaux jets aient été ajoutés au cours de l'année grâce à des livraisons de Boeing BA.N et d'Airbus AIR.PA , ainsi qu'à la remise en service de l'A380.

La compagnie aérienne prévoit que la demande restera forte cette année, avec "une demande de plus en plus importante de vols haut de gamme", a déclaré M. Neves.

"Nos coefficients d'occupation étaient de 88 % l'année dernière", a-t-il déclaré. "Cette année, nous avons de très nombreux jours à 90 %. Nous n'aurions pas connu cela si l'économie n'avait pas été aussi forte"

"Je pense que la bonne nouvelle est que les nouveaux marchés fonctionnent beaucoup mieux que nous le pensions... ils arrivent à maturité beaucoup plus rapidement que nous ne l'avions prévu", a-t-il ajouté, sans mentionner de zones géographiques spécifiques.

PROJETS D'EXPANSION EN ASIE ET EN EUROPE

L'année dernière, la compagnie du Golfe a lancé de nouvelles liaisons, notamment vers Prague, Hanoï et Hong Kong.

Interrogé sur l'expansion des liaisons pour cette année, M. Neves a déclaré que la compagnie prévoyait de poursuivre son expansion en Chine, en Asie du Sud-Est et en Europe.

Ces dernières années, les compagnies aériennes ont eu du mal à livrer des avions dans un contexte de demande croissante, alors que Boeing subit de multiples crises et qu'Airbus se bat contre les contraintes de la chaîne d'approvisionnement.

M. Neves a déclaré qu'Etihad s'efforçait de respecter le calendrier de son programme de modernisation tout en travaillant avec les fabricants pour garantir des livraisons en temps voulu.

"Jusqu'à présent, je ne dirais pas que c'est extraordinaire... mais ça s'améliore", a déclaré M. Neves, précisant que le transporteur s'attend à ce qu'une vingtaine d'avions supplémentaires soient livrés cette année, principalement par Airbus.

(1 $ = 3,6729 dirhams des Émirats arabes unis)

Valeurs associées

AIRBUS
183,2200 EUR Euronext Paris +0,04%
BOEING CO
230,465 USD NYSE -0,67%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet, le 29 janvier 2026, à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Municipales: débat télévisé très attendu à Lyon après la mort de Quentin Deranque
    information fournie par AFP 24.02.2026 10:25 

    Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet se retrouve mardi pour la première fois et à trois semaines du premier tour des municipales face à son principal rival Jean-Michel Aulas, pour un débat télévisé qui relance une campagne occultée par la mort du militant ... Lire la suite

  • Jean-Christophe Lagarde le 22 janvier 2022 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    A Drancy, Lagarde succèdera-t-il à Lagarde?
    information fournie par AFP 24.02.2026 10:24 

    L'ex-maire de Drancy Jean-Christophe Lagarde, qui a purgé sa peine d'inéligibilité, espère succéder à sa femme et récupérer son fauteuil, quand trois autres candidats rêvent d'être celui qui parviendra à tourner la page d'un "système Lagarde" qui dure depuis un ... Lire la suite

  • Logo de BlackRock
    BlackRock préfère la dette d'entreprise aux obligations souveraines plus volatiles
    information fournie par Reuters 24.02.2026 10:21 

    BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au ‌monde, a dit mardi privilégier la dette d'entreprise en raison des rendements plus élevés qu'elle offre alors que l'inflation ​ralentit, tout en avertissant que les marchés d'obligations d'Etat pourraient subir ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le rouge, l'incertitude commerciale pèse
    information fournie par Reuters 24.02.2026 10:12 

    Les principales Bourses européennes évoluent ‌en légère baisse en début de séance mardi, les investisseurs restant prudents face ​aux tensions commerciales et analysant une nouvelle série de résultats d'entreprises. À Paris, le CAC 40 perd 0,20% à 8.480,06 points ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank