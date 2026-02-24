Les bénéfices d'Etihad Airways grimpent de près de 50 % grâce à l'expansion de sa flotte et de son réseau qui soutient une forte demande

Etihad Airways a enregistré un bond de près de 50% de son bénéfice net à 698 millions de dollars l'an dernier, a annoncé le transporteur mardi, l'augmentation des capacités ayant soutenu la forte demande sur tous les marchés et augmenté son coefficient de remplissage.

"Nous avons beaucoup investi dans notre produit, dans la satisfaction de nos clients. Nous nous sommes beaucoup développés, en ajoutant de la capacité, n'est-ce pas?... Je dirais donc que c'est une combinaison d'efforts", a déclaré le directeur général Antonoaldo Neves à Reuters.

La compagnie aérienne d'Abu Dhabi a déclaré que le nombre de passagers a augmenté de 21% pour atteindre 22,4 millions en 2025, la flotte s'étendant à 127 avions après que 29 nouveaux jets aient été ajoutés au cours de l'année grâce à des livraisons de Boeing BA.N et d'Airbus AIR.PA , ainsi qu'à la remise en service de l'A380.

La compagnie aérienne prévoit que la demande restera forte cette année, avec "une demande de plus en plus importante de vols haut de gamme", a déclaré M. Neves.

"Nos coefficients d'occupation étaient de 88 % l'année dernière", a-t-il déclaré. "Cette année, nous avons de très nombreux jours à 90 %. Nous n'aurions pas connu cela si l'économie n'avait pas été aussi forte"

"Je pense que la bonne nouvelle est que les nouveaux marchés fonctionnent beaucoup mieux que nous le pensions... ils arrivent à maturité beaucoup plus rapidement que nous ne l'avions prévu", a-t-il ajouté, sans mentionner de zones géographiques spécifiques.

PROJETS D'EXPANSION EN ASIE ET EN EUROPE

L'année dernière, la compagnie du Golfe a lancé de nouvelles liaisons, notamment vers Prague, Hanoï et Hong Kong.

Interrogé sur l'expansion des liaisons pour cette année, M. Neves a déclaré que la compagnie prévoyait de poursuivre son expansion en Chine, en Asie du Sud-Est et en Europe.

Ces dernières années, les compagnies aériennes ont eu du mal à livrer des avions dans un contexte de demande croissante, alors que Boeing subit de multiples crises et qu'Airbus se bat contre les contraintes de la chaîne d'approvisionnement.

M. Neves a déclaré qu'Etihad s'efforçait de respecter le calendrier de son programme de modernisation tout en travaillant avec les fabricants pour garantir des livraisons en temps voulu.

"Jusqu'à présent, je ne dirais pas que c'est extraordinaire... mais ça s'améliore", a déclaré M. Neves, précisant que le transporteur s'attend à ce qu'une vingtaine d'avions supplémentaires soient livrés cette année, principalement par Airbus.

(1 $ = 3,6729 dirhams des Émirats arabes unis)