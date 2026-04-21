Les bénéfices d'Equifax augmentent grâce à la vigueur des prêts hypothécaires aux États-Unis et les perspectives de revenus sont maintenues

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L'agence d'évaluation du crédit Equifax

EFX.N a fait état d'un bond de son bénéfice au premier trimestre mardi, la hausse de la demande de prêts ayant stimulé ses activités hypothécaires aux États-Unis, et a maintenu ses perspectives de revenus pour l'ensemble de l'année, en invoquant l'incertitude macroéconomique.

Ses actions ont augmenté de 0,5 % dans les échanges avant bourse après la publication des résultats.

Après une longue période d'accalmie liée à des taux d'intérêt élevés, la demande de prêts a repris, soutenue par un marché de l'emploi toujours solide et une toile de fond économique stable. L'augmentation de l'activité de prêt a stimulé la demande de scores de crédit et d'analyses de risque utilisés pour évaluer les emprunteurs, ce qui a profité à des fournisseurs tels qu'Equifax.

Les revenus d'Equifax ont bondi de 14 % pour atteindre 1,65 milliard de dollars au cours du trimestre , tandis que le bénéfice net attribuable a augmenté de 29 % pour atteindre 171,5 millions de dollars au cours des trois mois se terminant le 31 mars.

"La surperformance des revenus est principalement due à une très forte croissance des revenus hypothécaires américains de 38 %, principalement en janvier et février, avant que les taux n'augmentent en raison du conflit iranien", a déclaré la société.

Par action, le bénéfice trimestriel s'est élevé à 1,42 $, contre 1,06 $ l'année précédente.

LE CONFLIT IRANIEN ET L'ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE ENTRAÎNENT UNE HAUSSE DES TAUX

Le directeur général Mark Begor a déclaré dans un communiqué qu'Equifax maintenait ses prévisions de revenus, malgré des résultats trimestriels solides, en raison de la réduction de l'activité hypothécaire américaine due à des taux plus élevés depuis le début du conflit iranien.

Il a également cité l'incertitude de l'environnement macroéconomique mondial et l'orientation de l'inflation et des taux d'intérêt aux États-Unis.

Les troubles au Moyen-Orient ont assombri les perspectives en matière de taux d'intérêt, car une hausse des prix du pétrole et du gaz risque d'entraîner une augmentation de l'inflation et de compliquer les plans de la Réserve fédérale américaine visant à réduire les taux d'intérêt de référence.

Les scores de crédit sont utilisés dans l'ensemble du système financier pour évaluer le risque de l'emprunteur et influencer les décisions relatives aux prêts hypothécaires, aux cartes de crédit, aux prêts automobiles et aux prêts personnels, tout en influençant les taux d'intérêt, les limites de crédit et les approbations de prêts.

Equifax a déclaré qu'elle maintenait le point médian de ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026 pour une croissance des revenus en monnaie locale d'environ 10 %.