Les bénéfices d'Engie sont affectés par la baisse des prix du gaz et le recul des énergies renouvelables

L'EBIT d'Engie au troisième trimestre, hors nucléaire, chute de 18 %

Baisse de 12,8 % pour le gaz et de 6,9 % pour les énergies renouvelables

Le marché américain de l'électricité est incertain en raison des tarifs et des permis - DG

Engie ENGIE.PA a annoncé jeudi une chute de 18% de ses bénéfices au troisième trimestre, manquant les prévisions, alors que la baisse de la production hydroélectrique et la chute des prix du gaz ont fait des ravages dans l'entreprise française de services publics.

Bien qu'Engie ait vendu plus de gaz, le prix de référence européen pour le troisième trimestre était inférieur de 9 % à celui de la même période en 2024, avec une volatilité plus faible entraînant une baisse des ventes et des bénéfices commerciaux.

"La normalisation des prix de l'énergie nous a pénalisés cette année, mais nous avons bien progressé dans notre plan d'amélioration de la performance", a déclaré Pierre-François Riolacci, directeur financier d'Engie, aux journalistes.

Le bénéfice avant intérêts et impôts d'Engie (EBIT), hors nucléaire, est tombé à 1,2 milliard d'euros (1,4 milliard de dollars) contre 1,47 milliard d'euros au troisième trimestre de l'année dernière et a manqué la prévision consensuelle de 1,4 milliard d'euros des analystes de Visible Alpha.

Javier Garrido, analyste chez JP Morgan, a déclaré que les résultats étaient solides, notant qu'Engie avait signé des contrats d'électricité à long terme aux États-Unis avec des sociétés telles que Meta META.O alors que la demande de centres de données est en plein essor et que les actions de la société étaient en hausse de 0,38% à 21,03 euros à 0951 GMT.

Les bénéfices d'Engie provenant de la production de gaz ont chuté de 12,8% en glissement annuel pour les neuf premiers mois de 2025, malgré une augmentation des volumes de gaz vendus.

La baisse de la production hydroélectrique en France a entraîné une chute de 6,9% du résultat de la production d'énergies renouvelables, alors même qu'Engie a démarré de nouveaux projets en Amérique du Nord et en Amérique latine.

L'activité réseaux d'Engie a vu ses bénéfices augmenter de 47 % au cours des neuf premiers mois grâce à ses activités en France, au Brésil et au Mexique.

La société a également bénéficié d'une sentence arbitrale de 101 millions de dollars à la suite d'un litige avec la major pétrolière française TotalEnergies TTEF.PA concernant des cargaisons de gaz naturel liquéfié non livrées.

Par ailleurs, la dette financière nette d'Engie a augmenté de 2,7 milliards d'euros en raison du paiement final au gouvernement belge pour le transfert de la propriété et de la responsabilité de deux réacteurs nucléaires.

LE MARCHÉ AMÉRICAIN EST DE PLUS EN PLUS INCERTAIN

Bien que le marché américain de l'électricité permette à Engie d'obtenir des primes considérables par rapport aux prix du marché à terme grâce à des contrats d'approvisionnement à long terme, l'incertitude due aux tarifs et aux revirements de politique sur les énergies renouvelables a incité à la prudence sur les projets futurs, a déclaré Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie.

"La situation est trop incertaine pour que nous puissions construire autant que nous le souhaiterions", a ajouté Catherine MacGregor.

Deux projets américains d'énergie renouvelable attendent l'approbation de leur permis, qui a été gelée par la fermeture du gouvernement .

Cependant, Abu Dhabi est un marché prometteur pour les énergies renouvelables qui répond aux critères d'investissement d'Engie, a déclaré Catherine MacGregor.

(1 dollar = 0,8575 euro)