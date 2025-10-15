Les bénéfices d'ASML stimulent les fabricants américains de puces, notamment Nvidia, AMD et Broadcom

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
15 octobre - ** Les actions des sociétés américaines de puces électroniques augmentent après qu'ASML ASML.AS ait annoncé des commandes et un résultat d'exploitation supérieurs aux attentes du marché pour le troisième trimestre
** Nvidia NVDA.O augmente de 1,1%, Advanced Micro Devices
AMD.O gagne 7,8%, Broadcom AVGO.O augmente de 4,2%
** Micron Technology MU.O augmente de ~2%, Intel INTC.O augmente de ~2,5% et Marvell Technology MRVL.O augmente de 1,8%, tandis que les actions cotées en bourse d'Arm Holdings
ARM.O O9Ty.F augmentent de 1,2%
** ASML, le plus grand fournisseur mondial d'équipements pour la fabrication de puces électroniques, affiche des commandes nettes de 5,40 milliards d'euros pour le troisième trimestre (6,27 milliards de dollars) par rapport aux estimations de Visible Alpha de 5,36 milliards d'euros
** Cependant, ASML s'attend à une baisse significative de la demande chinoise l'année prochaine
