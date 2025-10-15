 Aller au contenu principal
Nikkei 225
48 243,01
+1,20%
Les bénéfices d'ASML stimulent les fabricants américains de puces, notamment Nvidia, AMD et Broadcom
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 16:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 octobre - ** Les actions des sociétés américaines de puces électroniques augmentent après qu'ASML ASML.AS ait annoncé des commandes et un résultat d'exploitation supérieurs aux attentes du marché pour le troisième trimestre

** Nvidia NVDA.O augmente de 1,1%, Advanced Micro Devices

AMD.O gagne 7,8%, Broadcom AVGO.O augmente de 4,2%

** Micron Technology MU.O augmente de ~2%, Intel INTC.O augmente de ~2,5% et Marvell Technology MRVL.O augmente de 1,8%, tandis que les actions cotées en bourse d'Arm Holdings

ARM.O O9Ty.F augmentent de 1,2%

** ASML, le plus grand fournisseur mondial d'équipements pour la fabrication de puces électroniques, affiche des commandes nettes de 5,40 milliards d'euros pour le troisième trimestre (6,27 milliards de dollars) par rapport aux estimations de Visible Alpha de 5,36 milliards d'euros

** Cependant, ASML s'attend à une baisse significative de la demande chinoise l'année prochaine

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
238,6000 USD NASDAQ +9,40%
ARM HOLDING ADR
170,6700 USD NASDAQ +1,49%
ASML HLDG
873,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
BROADCOM
351,3300 USD NASDAQ +2,09%
INTEL
37,1500 USD NASDAQ +4,27%
MARVELL TECH
88,8900 USD NASDAQ +3,10%
MICRON TECHNOLOGY
191,9400 USD NASDAQ +2,61%
NVIDIA
179,8300 USD NASDAQ -0,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2025 à 16:47:49.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

